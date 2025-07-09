Топ-менеджер из Таганрога возглавил еще одно оборонное предприятие в Перми

Недавно назначенный гендиректором АО «Пермский завод “Машиностроитель“» Александр Шафранович возглавил и АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (УНИИКМ). Изменения в ЕГРЮЛ внесены 8 июля, свидетельствует сервис «СПАРК-Интерфакс». Оба АО входят в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

До 2025 года оба актива управлялись пермскими топ-менеджерами («Машиностроитель» — Владимиром Ломаевым, УНИИКМ — Владимиром Чунаевым). Минувшей весной КТРВ решила реформировать систему управления своими пермскими активами: она сменила пермских гендиректоров на своего представителя — замгендиректора АО «ВПК “НПО машиностроения”» Андрея Горяева. Он занял пост руководителя в УНИИКМ и «ПЗ “Машиностроитель”». Господин Ломаев стал советником гендиректора, а господин Чунаев — исполнительным директором УНИИКМ.

Однако новый директор УНИИКМ и «Машиностроителя» проработал все два месяца — в конце июня его сменил Александр Шафранович. Ранее господин Шафранович занимал должность генерального директора таганрогского АО «Звезда-Стрела». Компания входит в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» и специализируется на производстве компонентов для летательных и космических аппаратов.