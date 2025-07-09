В Омске осудят директора фонда защиты прав граждан за превышение полномочий

Первомайский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». Ему вменяют в вину злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

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По версии следствия, с февраля 2022-го по июль 2023 года фигурант дела подписал проектно-сметную документацию на достройку пяти многоквартирных домов в Омске, которые возводились с привлечением средств дольщиков. Подписанные документы не соответствовали требованиям, а также фактическим строительным объектам. По данным правоохранителей, директор фонда действовал в интересах трех фирм-проектировщиков.

В результате были сорваны сроки ввода домов. Кроме того, фирмы-проектировщики необоснованно получили из фонда более 47,3 млн руб. На сегодня в эксплуатацию введены только два из пяти домов.

Александра Стрелкова