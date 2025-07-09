«В перспективе ставки пойдут вниз, а цены на жилье — вверх»

Инвесторы теперь могут выбрать — открывать депозит в банке или вложится в новую квартиру. Застройщики начали предлагать альтернативу вкладам. Приобретая квартиру в строящемся жилом комплексе, покупатель может решить — заселиться туда после сдачи в эксплуатацию или вернуть вложенные деньги с дополнительным доходом. Как и ставка в банке, проценты от застройщика привязывают к ключевой ставке Банка России. Девелоперы традиционно ищут новые способы не дать рынку сильно упасть в кризисные периоды и сделать покупку новой квартиры более привлекательной. О том, как в разные годы застройщики находили выход и что сейчас становится трендом, «Ъ-Удмуртия» рассказал коммерческий директор девелопера UDS Михаил Шмыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено UDS Фото: предоставлено UDS

«Любые кризисные периоды так или иначе затрагивают рынок недвижимости. Граждане откладывают приобретение жилья, если не уверены в своих финансовых возможностях на перспективу. Конечно, для многих участников рынка нынешняя история с падением спроса на новое жилье далеко не первая. Каждый раз девелоперы стараются находить оригинальные идеи, как привлечь покупателей квадратных метров.

Например, если мы вспомним кризис 2008-2010 годов, то тогда застройщики давали скидки при полной оплате стоимости квартиры, предлагали рассрочку до трех лет. Появились предложения вроде «обмен старой квартиры с доплатой на новую». Такой формат трейд-ин в жилой недвижимости еще большее развитие получил в 2014-2016 годах, когда на экономику повлияли санкции и падение курса рубля. Чтобы снизить нагрузку на покупателя, застройщики предлагали квартиры с бесплатной отделкой. Таким образом, новоселье семьи могли справлять сразу после получения ключей, а не тратиться на ремонт.

Привлекательной для многих покупателей схемой приобретения жилья стала аренда с выкупом. Граждане переезжали в новую квартиру и постепенно ее выкупали. Тогда очень активно застройщики пытались донести мысль, что платить за свое жилье гораздо выгоднее, чем снимать чужое.

В пандемию коронавируса, когда многим пришлось переходить на удаленку, значительно выросли объемы покупок товаров через интернет. Девелоперы в свою очередь предлагали скидки при онлайн-покупке жилья. Кроме того, можно было получить отсрочку платежей на несколько месяцев, пока у покупателя не восстановится финансовое положение, ухудшившееся из-за разных ограничений в пандемию.

Хорошим бонусом при приобретении новой квартиры стали кладовые или парковочные места в подарок от застройщика. Некоторые компании дарили технику для дома. При росте ипотечных ставок давали рассрочку.

Сейчас девелоперы придумали новую фишку — инвестиции в покупку квартиры как альтернативы вкладу. Депозиты остаются привлекательным инструментом для сбережения средств, благодаря своей надежности, отсутствию рисков и довольно высоким ставкам. Они, правда, начали снижаться после недавнего решения ЦБ по ключевой ставке.

И действительно, а что если вместо счета в банке предложить квартиру. Вы вносите первый платеж, а затем в рассрочку, пока строится жилой комплекс, остальную сумму. Это как вклад с возможностью пополнения. Причем стоимость квартиры фиксируется на момент заключения договора. А на вложенные средства в квартиру решили начислять проценты, привязанные к ключевой ставке ЦБ (т.е. аналогично ставкам по вкладам).

Когда дом сдан, покупатель решает — поселиться в приобретенной квартире или вернуть вложенные средства с дополнительным доходом. Это как снять деньги со вклада. Только покупкой квартиры вы нагоняете инфляцию. Ликвидная недвижимость никогда не дешевеет, а по оценке наших аналитиков за год стоимость квартир вырастет примерно на 12%.

И здесь нужно обратить еще на один момент: идет сокращение запуска строительства новых жилых комплексов. Многие девелоперы переносят старт новых проектов, учитывая сократившийся спрос из-за высоких ставок по ипотеке.

Здесь приведу прогнозы Дом.рф. По их пессимистичному сценарию в 2025 году в России запустят строительство 25-30 млн кв. м жилья после 48 млн в 2024-м. В 2026-м ожидается рост до 30-35 млн, но это все равно ниже показателей предыдущих лет. В 2027-м начнется возведение 40-45 млн кв. м жилья.

Выходит, что к ожидаемому выправлению ситуации с ипотечной ставкой и оживлению спроса мы получим большой дефицит нового качественного жилья. Это, конечно, скажется на ценах, т.е. в перспективе ставки пойдут вниз, а жилье — вверх. Именно поэтому застройщики сейчас разрабатывают разные предложения, чтобы и сами компании, и приобретатели жилья могли остаться в плюсе.

Так получается, что каждый кризисный период побуждает девелоперов к новым креативам и акциям, позволяющим облегчить для граждан покупку жилья».