На Дону единое пособие получают 288,5 тысяч семей с детьми

Социальный фонд России по Ростовской области предоставляет меры поддержки для 288,5 тыс. семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации источника, госпомощь предоставляется будущим мамам. Для работающих женщин размер выплаты зависит от стажа и заработной платы и составляет в 2025 году не менее 103,3 тыс. руб. при полной занятости и наличии двух лет работы. Право на пособие имеют также женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, и студентки очной формы обучения.

При невысоких доходах семья может рассчитывать на соцвыплату. Она составляет от 8 тыс. до 16 тыс. руб. на ребенка в возрасте до 17 лет. В донском регионе такую выплату получают родители 260 тыс. детей.

Работающие родители одновременно с единым пособием могут получать пособие по уходу до 1,5 лет, его размер в 2025 году не может превышать 68,9 тыс. руб. У неработающих размер пособия фиксированный — 10,1 тыс. руб. В Ростовской области эту меру поддержки получает 479 родителей, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко