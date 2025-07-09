Бывший краевой премьер пытается продать площадку ЖБК частями

Производственная площадка бывшего завода ЖБК №1 (ул. Героев Хасана, 42) вновь выставлена на продажу, однако на этот раз не единым активом, а тремя частями. Объявление о реализации активов было размещено на Аvito на прошлой неделе, продавцом указано федеральное агентство недвижимости «Федеста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Бухвалов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Бухвалов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно объявлению, цеха площадью 4,7 тыс. кв. м предлагаются к продаже за 191 млн руб., цех площадью 2 тыс. кв. м — 99 млн руб., здание склада площадью 891 кв. м — за 31 млн руб. Стоимость 1 кв. м в экспонируемых объектах оценена от 34 тыс. руб. до 49 тыс. руб.

В прошлом году комплекс уже выставлялся единым лотом — за 300 млн руб. Тогда стоимость квадратного метра предлагалась за 32 тыс. руб.

За эти деньги продаются три производственных железобетонных корпуса 1971, 1977 и 1982 годов постройки (площадь строения — почти 9 тыс. кв. м) и участок площадью 17,7 тыс. кв. м. Разрешенный вид использования участка — объекты промышленности, а также склады, магазины, диагностика автомобилей и прочее.

Владельцем недвижимости бывшего ЖБК является экс-председатель краевого правительства Николай Бухвалов.

АО «ЖБК №1» до 2019 года было одним из крупных в Перми производителей сборного железобетона. В 2019 году у господина Бухвалова выкупил бизнес предприниматель Андрей Семериков и перенес производство на свою площадку — на ул. Соликамскую (ООО «Завод ЖБИ “Стройиндустрия”», сейчас продан ГК «Развитие»). Производство на ул. Героев Хасана было свернуто, а его владелец решил реализовать на площадке амбициозный проект. Его центром должен был стать термальный комплекс «Пермские термы». Банный комплекс с 17 видами саун и парных, шестью бассейнами и широким перечнем SPA-процедур был сдан в начале 2023 года.

На оставшейся площадке завода планировалось построить ледовую арену площадью 3,7 тыс. кв. м, а также мультиплекс «Город в городе: город молодых» площадью 15 тыс. кв. м. Объект должен был вместить фуд-холл, фермерский рынок, площадку для проведения мероприятий, детскую зону, кинозалы, ледовую арену и прочее. Всего в мультиплекс планировали вложить 1,8 млрд руб. В начале 2024 года стало известно, что проект частично приостановлен.