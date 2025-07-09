В Чебаркульском районе в ДТП с четырьмя автомобилями погиб пассажир

На автодороге в Чебаркульском районе Челябинской области произошла авария с тремя легковыми автомобилями и грузовиком. В результате пострадали два человека, один из которых впоследствии скончался, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла вечером 8 июля на 17 км автодороги Бишкиль — Варламово. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2110 не смог остановиться на безопасной дистанции и врезался в впереди стоящий автомобиль ВАЗ-21099, который пропускал встречный транспорт перед поворотом налево. Из-за этого вторая машина выехала на встречную полосу, где ехзала Audi A6. Чтобы избежать столкновения, водитель иномарки выехал на обочину, где в итоге врезался в ограждение и грузовик Volvo.

Травмы получили два пассажира ВАЗ-21099. Их госпитализировали. Один из пассажиров позднее скончался в больнице.

Ольга Воробьева