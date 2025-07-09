За сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 12 пожаров

За сутки 8 июля 2025 года пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали: 12 техногенных пожаров, спасены пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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По информации пресс-службы, ликвидировано 15 загораний сухой растительности; восемь дорожно-транспортных происшествий, спасен один человек.

«На происшествия выезжали 292 специалиста и 73 единицы техники»,— поясняют в сообщении.

Спасатели предупреждают: «Местами в юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье высокая пожароопасность (4 класс)».

Валентина Любашенко