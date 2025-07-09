«Молот» укрепил оборонительную линию

Состав «Молота» пополнил защитник Егор Соболевский. Как сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба, игрок является воспитанником питерской школы хоккея. На протяжении большей части игровой карьеры выступал за команды системы санкт-петербургского СКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

На взрослом уровне Егор Соболевский дебютировал в сезоне-2022/2023 в составе ХК «Сочи», где в 18 матчах набрал 1(1+0) балл за результативность при показателе полезности «–10».

В рамках OLIMPBET ВХЛ защищал цвета ХК «Ростов», СКА-Невы и ХК «Юнисон-Москва».

Суммарно провел 56 матчей, в которых набрал 4 (0+4) балла за результативность при показателе полезности «–8».

Также стало известно, что защитник Дмитрий Юшкевич и «Молот» договорились о продлении контракта на следующий сезон. Хоккеист сыграл за пермскую команду 34 матча, в которых набрал 6 (1+5) баллов за результативность при показателе полезности «–2».