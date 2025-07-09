DJ Smash не смог оспорить в кассации отказ в регистрации товарного знака

Президиум суда по интеллектуальным правам рассмотрел жалобу Андрея Ширмана (DJ Smash) на решение первой инстанции, отказавшей ему в оспаривании решения Роспатента. Действуя как индивидуальный предприниматель, господин Ширман пытался добиться регистрации за собой товарного знака с обозначением «Ширман», SHIRMAN. Под этим обозначением он собирался предоставлять товары и услуги в сфере ресторанной деятельности, развлекательного контента и связанные с одеждой. Всего знак планировалось зарегистрировать для 11 видов деятельности по международной классификации товаров и услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диджей DJ Smash (Андрей Ширман)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Диджей DJ Smash (Андрей Ширман)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Роспатент, а затем и суд по интеллектуальным правам счел, что обозначение «Ширман/SHIRMAN» не обладает различительной способностью и ассоциируется с еврейской или немецкой фамилией. Заявитель не доказал также, что предоставляемые под этим брендом услуги и товары с таким наименованием будут ассоциироваться у потребителей исключительно с его личностью.

В кассационной жалобе истец указал, что первая инстанция необоснованно отклонила его довод о том, что обозначение «Ширман/SHIRMAN» все же имеет различительную способность, и опровергла соответствующие доказательства. Президиум суда по интеллектуальным правам оснований для удовлетворения кассационной жалобы не усмотрел.