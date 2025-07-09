Власти Ростовской области выставили на аукцион девять автомобилей «Лада»

Правительство Ростовской области проводит электронный аукцион по реализации девяти автомобилей «Лада 211440» 2011 г. в. по цене от 122,5 до 126,4 тыс. руб., что почти в два раза ниже рыночной стоимости. Информация о торгах размещена на официальном портале региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, на продажу выставлены транспортные средства с пробегом от 286,2 до 356 тыс. км. Стартовая цена формируется в зависимости от пробега каждой машины.

Средняя рыночная стоимость аналогичных автомобилей в Ростове составляет 300 тыс. руб. Все транспортные средства принадлежат областному правительству.

Заявки от желающих участвовать в аукционе принимаются до 28 июля. Итоги торгов объявят через пять дней после окончания приема заявок.

Валентина Любашенко