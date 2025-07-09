РЖД и China State Railway Group продолжат развитие трансграничной инфраструктуры

Регулярная работа российских и китайских железнодорожников по развитию приграничной инфраструктуры дает ощутимый результат в виде роста трансграничных перевозок. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД (филиал АО «РЖД») по итогам встречи в Хабаровске начальника магистрали Евгения Вейде и гендиректора Харбинской железнодорожной корпорации (входит в China State Railway Group, КЖД) Пэн Цяна.

Как сообщается со слов господина Вейде, в первом полугодии только на погранпереходе Нижнеленинское—Тунцзян объем перевозок вырос на 14%, до более 3 млн т. На подходах к мостовому переходу за последние годы реконструированы пять станций и более 30 искусственных сооружений, модернизировано 285 км железнодорожного пути. На самом пункте пропуска ведется обновление досмотрового оборудования, что даст возможность отправлять поезда длиной 71 условный вагон.

Для дальнейшего наращивания грузовых перевозок ведется обновление инфраструктуры пограничных переходов и подходов к ним. В том числе, удлиняются приемоотправочные пути парка Сосновая Падь на станции Гродеково и строятся сооружения для досмотра грузов. Перевозчики договорились продолжать работу в этом направлении.

По итогам 2024 года объем трансграничных железнодорожных грузоперевозок с Китаем вырос на 23,8% к предыдущему году, до 19,2 млн т. Основу составил экспорт — 18,2 млн т, что на 25,6% больше, чем в 2023 году.

Эрнест Филипповский, Хабаровск