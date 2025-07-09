В тайге Якутии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

Самолет компании «Золото Ыныкчана» совершил аварийную посадку в тайге. По информации Росавиации, инцидент произошел в 300 км от поселка Жиганск.

На борту воздушного судна находилось три человека, включая двух членов экипажа, — никто не пострадал. Людей эвакуировали. Самолет получил повреждения.

Росавиация классифицировала произошедшее событие, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Саха (Якутского) МТУ Росавиации.

Николай Борисов, Якутск