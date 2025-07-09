Сотрудника воронежского муниципального учреждения заподозрили в получении взятки

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в отношении главного эксперта по строительству одного из местных муниципальных казенных учреждений. Об этом сообщили в ведомстве. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Владимире Коротунове, работающем в МКУ «Функциональный центр Богучарского муниципального района».

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального главка МВД и воронежского УФСБ.

По версии следствия, в 2021–2023 годах подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя порядка 155 тыс. руб. за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам.

Фигурант задержан. По месту его жительства и работы проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Алина Морозова