Парижские смотры

Дебютные коллекции Джонатана Андерсона в Dior и Майкла Райдера в Celine, показы Louis Vuitton, Hermes, Saint Laurent, Comme des Garons, Dries Van Noten и любовь к книгам от Miu Miu, Berluti и KidSuper — все, что вам нужно знать о главных коллекциях и трендах будущего лета, в нашем материале.

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Денди Dior

Главное событие парижских показов — дебют Джонатана Андерсона в качестве креативного директора Dior. Впервые в истории дома один дизайнер возглавил и мужскую, и женскую линии — уже само по себе это можно считать революцией. Андерсон начал с обращения к архивам. Его первый шаг — образ современного денди: прямые джинсы, жилеты, шелковые воротнички-бабочки, объемные бермуды, вдохновленные плиссировкой платья The Delft времен Кристиана Диора, кашемировые кейпы и классические голубые рубашки в полоску с небрежно завязанным виндзорским узлом. Может быть, коллекции не хватало той самой магии, к которой привыкли поклонники Андерсона по шоу Loewe и его собственному бренду — у дизайнера было всего шесть месяцев на разработку новой концепции Dior. Но дебютная коллекция задала направление, в котором он будет двигаться дальше, и ясно дала понять: гений Андерсона легко адаптируется к кодам одного из самых сложных домов моды и всей империи LVMH.

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Парижане Celine

После ухода Эди Слимана поклонники Celine гадали: каким будет новый курс бренда? Сумеет ли он сохранить свой статус самого желанного парижского лейбла? Новый креативный директор Майкл Райдер в своей дебютной коллекции, которую он показал в исторической штаб-квартире Celine на Rue Vivienne, сделал ставку на парижскую интерпретацию стиля преппи: блейзеры и джемперы ярких оттенков, белый смокинг, брюки с объемными бедрами, водолазки, приталенные пальто в пол с широкими плечами и аксессуары — шелковые платки, колье с шармами, соломенные корзины и огромные сумки-шоперы. Добро пожаловать в Париж, Майкл!

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Вокруг света

Дизайнеры продолжают искать вдохновение по всему миру. Энтони Ваккарелло для Saint Laurent обратился к фотоархивам Ива Сен-Лорана из его отпуска в Оране и вспомнил о своем путешествии «где-то между Парижем и островом Файр-Айленд». В результате на подиуме появились разноцветные рубашки оверсайз с карманами, короткие шорты и широкие брюки — те самые, что сам Сен-Лоран любил носить на каникулах.

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Louis Vuitton под руководством Фаррелла Уильямса на этот раз отправился в Индию. Дизайнер исследовал местные техники окрашивания, например использование кофейных зерен для обработки денима. Вдохновением послужил и фильм Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг», герои которого путешествовали с культовыми чемоданами LV. Отсюда — пастельная палитра и яркие мотивы с гепардами, слонами, зебрами, жирафами, носорогами и пальмами.

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Issey Miyake с новым брендом IM Men представил одну из самых эмоциональных коллекций сезона. Вдохновением стало искусство японского керамиста Шойи Комода. Пространство Fondation Cartier превратилось в танцплощадку: модели вместе с танцорами маршировали под пронзительный технотрек в металлических тренчах с вкраплениями настоящего серебра, ярких нейлоновых парках из переработанных рыболовных сетей, а также в рубашках, кимоно и комбинезонах с узорами, навеянными работами Камода.

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Манифест свободы

Мода, как зеркало, отражает настроения времени. Рэй Кавакубо в новой коллекции Comme des Garons Homme Plus заявила о создании «униформы нового героя». В ее представлении это приталенные жакеты, пестрые графические узоры, белоснежные свитеры XXL и огромные кепки с козырьками.

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Йодзи Ямамото тоже задумался о будущем планеты и включил в свою панк-коллекцию лозунги в защиту океанов и в поддержку любви как антивоенной силы.

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Рик Оуэнс, главный модный провокатор, в этом году отмечает 30-летие карьеры масштабной ретроспективой в Пале Галльера. Для показа он пригласил гостей в «Храм любви», где правит доброта и нет места исключениям. Модели ходили по фонтану во дворе Токийского дворца, погружаясь в воду с головой и снова вставая, потому что, как верит Оуэнс, красота действительно может спасти мир.

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В огороде

Тема дачных грядок и всего, что можно на них найти, неожиданно оказалась одним из сквозных мотивов этого сезона. В дебютной коллекции Джулиана Клаузнера для Dries Van Noten важнейшим символом стали цветы — дань уважения основателю бренда, ушедшему на пенсию год назад.

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Британец Крейг Грин, вернувшийся в Париж после паузы, наполнил свою коллекцию яркими цветочными мотивами, напоминающими пластиковые скатерти на даче — с характерной ностальгией и юмором.

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И, наконец, Симон Жакемюс по-своему обыграл крестьянскую тему в Версале, где он показал коллекцию—посвящение его детству в провинции и семье, которая торговала на дороге фруктами и овощами. Белые струящиеся рубашки, соломенные шляпы и клатчи в виде лука-порея или ящиков для сельхозпродукции — его личный урожай модных воспоминаний.

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Книжный клуб

Чтение — самое модное хобби. Miu Miu устроила настоящий Летний читательский клуб прямо во дворе Национальной библиотеки Франции. Пространство было открыто для всех в течение двух дней, а в центре внимания — два феминистских классических романа: «Неразлучные» Симоны де Бовуар и «Ожидающие годы» Фумико Энти.

Колм Диллэйн, дизайнер KidSuper, не только представил новую коллекцию, но и написал собственную детскую книгу — о мальчике, перепрыгнувшем через Луну, и создал коллекцию по ее мотивам, наполненную красками, шляпками в виде газетных корабликов и сумками с книжными страницами.

Джонатан Андерсон включил в свою дебютную коллекцию для Dior просторные сумки Book Tote, оформленные по образцу обложек его любимых книг: «Дракула» Брэма Стокера, «Здравствуй, Грусть» Франсуазы Саган, «Опасные связи» Пьера Шодерло де Лакло и автобиография «Диор о Dior» Кристиана Диора.

Лидия Агеева