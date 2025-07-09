Линдси Лохан стала амбассадором Schwarzkopf

Линдси Лохан назначена амбассадором марки, производящей средства для окрашивания и ухода за волосами Schwarzkopf. В рекламной кампании актриса дебютирует с новым цветом волос Soft Gloss Blonde («Мягкий глянцевый блонд»). Рекламный контракт стал продолжением давнего сотрудничества актрисы с главным колористом марки Трейси Каннингем (Schwarzkopf Professional) — именно она придумала поменять фирменный рыжий оттенок волос Лохан на более яркий «голливудский» блонд.

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Фото: Schwarzkopf Линдси Лохан

Фото: Schwarzkopf