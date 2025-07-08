Астраханские власти готовы отдать 20 млн за телеэфиры о региональной политике

Центр информационной компетенции ищет телевизионщиков, которые будут транслировать репортажи о работе астраханских областных чиновников. Начальная максимальная цена контракта составляет 20,6 млн руб., указано на портале «ЕИС Закупки».

Из технического задания следует, что победитель аукциона, с которым заключат контракт, должен выпустить в эфир не менее 150 передач о политической деятельности в регионе. Объем всей работы — не менее 3,7 тыс. минут (62,5 часа или трое суток), сказано в приложенной документации.

Контракт будет действовать с момента его подписания сторонами и до 19 декабря этого года. Заявки на участие в закупке принимают до 24 июля.

Нина Шевченко