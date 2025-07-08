Саратовские депутаты требуют возобновить публикацию демографической статистики

Депутаты Саратовской областной думы от КПРФ обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой возобновить публикацию демографической статистики. Об этом сообщил депутат Денис Буланов в своем Telegram-канале.

По словам господина Буланова, Росстат прекратил публиковать данные о численности населения, рождаемости, смертности и миграционных потоках. Он считает, что это нарушение Конституции и федеральных законов. «Спрятать неудобную статистику – не значит решить проблему вымирания коренного населения и неконтролируемой миграции», – заявил коммунист.

В обращении к Михаилу Мишустину саратовские депутаты настаивают на важности открытости информации для национальной значимости и диалога между властью и обществом. По мнению парламентариев, открытые данные позволят независимым экспертам предложить свои варианты решения демографической проблемы.

Нина Шевченко