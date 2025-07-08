В Астраханской области снизился объем промышленного производства

В Астраханской области за первые пять месяцев 2025 года отмечено снижение промышленного производства на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс составил 97,3%. Такие данные представил Астраханьстат.

Сельское хозяйство показало рост: объем продукции достиг 8,772 млрд руб., что на 7,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В строительстве зафиксировано снижение на 48,9%: объем работ составил 9,666 млрд руб.

Оборот розничной торговли увеличился на 3,6%, достигнув 108,673 млрд руб. Однако объем оптовой торговли сократился на 14,1% и составил 52,864 млрд рублей.

За указанный период население Астраханской области получило платные услуги на сумму 25,605 млрд руб. Основную часть заняли парикмахерские и косметические услуги (23,4%), техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (22,8%), а также ремонт и строительство жилья (17,6%).

Нина Шевченко