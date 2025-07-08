Оборот волгоградского бизнеса за полгода превысил 1 трлн рублей

Волгоградские организации за период с января по май 2025 года показали значительный экономический рост. Общий оборот, по данным Волгоградстата, составил 1079,3 млрд руб.

Основной вклад внесли обрабатывающие отрасли, на которые пришлось 34% от общего объема — около 370 млрд руб. В этом секторе ведущими направлениями стали металлургия, производство пищевых продуктов и химическая промышленность.

Оптовая и розничная торговля, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, составила 32,9% от общего оборота. Это эквивалентно 355,2 млрд руб.

Нина Шевченко