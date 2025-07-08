БПЛА не прошел испытание РЭБ

Во вторник 8 июля на территории садового товарищества в Казани упал беспилотный летательный аппарат «Альтиус», после чего возник пожар, который оперативно потушили. Никто не пострадал. Выяснилось, что дрон проходил испытания и упал после применения средств радиоэлектронной борьбы. Эксперт считает, что причиной падения БПЛА могло стать отсутствие информации о плановом полете у оператора комплекса РЭБ. Разработкой «Альтиуса» занимается Уральский завод гражданской авиации, до 2018 года БПЛА разрабатывался на базе казанского бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на дачный дом упал гражданский беспилотник

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани на дачный дом упал гражданский беспилотник

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

8 июля около 9:10 гражданский беспилотный летательный аппарат упал на частный дом в СНТ «Дубки» в Казани, в результате возник пожар. Чтобы пожарная машина могла подъехать по узкому проезду к участку, местные автомобилисты, вставшие в пробку на выезде, начали разъезжаться задним ходом. Место крушения было оцеплено полицейскими. В СНТ «Дубки» приехали несколько полицейских машин и автомобиль реанимации.

Как рассказали в пресс-службе раиса Республики Татарстан, причиной крушения стала потеря управления БПЛА. Пострадавших в результате нет, а возгорание было ликвидировано. Официальных объявлений об нанесенном ущербе не было.

Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что крушение потерпел гражданский беспилотник «Альтиус» (он же «Альтаир») во время испытательного полета. Производством БПЛА занимается Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Позже в пресс-службе завода подтвердили, что на дачный участок в Казани упал беспилотник «Альтиус». Взлет БПЛА с аэродрома проходил в штатном режиме, однако неустановленные внешние средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нарушили спутниковую навигацию. «Альтиус» продолжил полет по инерциальной системе навигации, но для захода на посадку беспилотник пришлось уводить на второй круг.

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

БПЛА «Альтиус» «Альтиус» обладает взлетной массой до шести тонн. Продолжительность полета беспилотника достигает 48 часов. Аппарат способен преодолевать расстояние до 10 тыс. км. Главная особенность дрона - возможность управления через спутник, что обеспечивает практически неограниченную дальность применения. В потенциальные задачи БПЛА входят мониторинг протяженных объектов (газопроводы, инфраструктура Арктического и других труднодоступных регионов). Предполагалось, что военная версия беспилотника сможет нести на себе ударное вооружение и возможность работы в связке с перспективным российским истребителем Су-57.

Первый заместитель генерального директора и сооснователь компании «Флай Дрон» Александр Каниовский в беседе с «Ъ Волга-Урал» отметил, что «Альтиус» легко спутать с пилотируемым легкомоторным самолетом, а при крушении таких воздушных судов ущерб может быть существенным. Эксперт считает, что крушение БПЛА произошло из-за того, что у оператора комплекса РЭБ не было информации о плановом полете, которую эксплуатанты дрона должны согласовывать, в том числе с Единой системой организации воздушного движения в России. Александр Каниовский предположил, что беспилотник мог потерять ориентацию в пространстве после глушения спутниковой навигации, также могли быть подавлены каналы управления, если БПЛА совершал экспериментальный полет не в автономном режиме.

До 2018 года разработкой БПЛА «Альтиус» занималась организация из Казани «Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) им. М. П. Симонова» (ранее ОКБ «Сокол»). Компания была зарегистрирована в 2001 году. Деятельность бюро связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. По данным Ruspofile, в 2016 году выручка ОКБ им. Симонова составила 1,6 млрд руб., а прибыль 15 млн руб. По заказу Минобороны организация занималась разработкой БПЛА и воздушных мишеней. Разработка беспилотника «Альтиус» велась с 2011 года, когда казанская организация выиграла конкурс на научно-исследовательскую работу (НИР) от Минобороны. Стоимость проекта оценивали в 1 млрд руб., в 2017 году начались летные испытания беспилотного аппарата.

В апреле 2018 года бывшего главу бюро Александра Гомзина задержали по подозрению в хищении 900 млн руб., выделенных правительством РФ для разработки БПЛА. Фигуранта также обвинили в нецелевом расходовании еще 163 млн руб. В октябре того же года Минобороны РФ прекратило разработку дрона «Альтиус» на базе казанского бюро, на реализацию которого было выделено 3 млрд руб. Проект БПЛА был передан «Уральскому заводу гражданской авиации».

Суд над экс-главой ОКБ им. Симонова Процесс по делу в отношении Александра Гомзина завершился лишь в конце июня 2025 года. Верховный суд Татарстана признал господина Гомзина виновным в мошенничестве, однако освободил обвиняемого от восьми лет лишения свободы из-за истечения сроков давности. Судья также постановил удовлетворить гражданский иск Минобороны РФ на 484 млн руб.

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов рассказал, что согласно закону, компенсировать ущерб должен изготовитель беспилотника, даже если не он виноват в произошедшем. Пострадавшим владельцам участков необходимо срочно зафиксировать ущерб: вызвать полицию для составления акта, сфотографировать всё повреждённое имущество, взять справку о пожаре. Эти документы понадобятся для требования компенсации. Размер выплаты должен покрывать полную стоимость ремонта дома и всех повреждённых вещей. Также владельцы дач могут потребовать возмещение морального вреда.

Диана Соловьёва