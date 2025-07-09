«Скороход» осваивает падел-теннис

ООО «Лофт на Московском» (входит в «Охта групп») продало здание малярной мастерской Санкт-Петербургского вагоностроительного завода столичной компании Lunda Padel, которая оборудует там спортивный клуб с десятью кортами для занятия падел-теннисом. Одноэтажное здание по адресу Московский пр., д. 115, лит. Р, располагается на территории бывшей фабрики «Скороход» и является объектом культурного наследия регионального значения. Объект площадью 4660 кв. м, по оценкам экспертов, мог обойтись в 500 млн рублей. Lunda Padel планирует открыть в Петербурге еще три спортивных клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одноэтажное здание по адресу Московский пр., д. 115, лит. Р располагается на территории бывшей фабрики «Скороход» и является объектом культурного наследия регионального значения

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Одноэтажное здание по адресу Московский пр., д. 115, лит. Р располагается на территории бывшей фабрики «Скороход» и является объектом культурного наследия регионального значения

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

О сделке сообщила компания «БестЪ. Коммерческая недвижимость», которая выступила ее брокером. Стороны не разглашают стоимость приобретения, однако эксперт по девелопменту Андрей Вересов оценивает сумму сделки в 500 млн рублей.

Операционный директор Lunda Padel Матвей Чистяков говорит, что инвестиции компании в проект составят 750 млн рублей. По его словам, в здании разместится премиальный клуб набирающего популярность вида спорта — падел-тенниса — с десятью кортами. Один из кортов будет оборудован трибунами. Открытие первого падел-клуба компании ожидается в конце 2026 года. По словам господина Чистякова, компания в перспективе планирует открыть еще три падел-клуба в Петербурге.

Генеральный директор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов отмечает удачный выбор локации для спортклуба. Окружающая застройка, в том числе располагающийся неподалеку апарт-отель, и транспортная доступность будут поддерживать рентабельность объекта. В то же время эксперт отмечает, что открытие клуба в историческом здании 1915 года постройки подразумевает более серьезный подход к ремонту и согласование всех нюансов с КГИОП.

«Без учета спортивного оборудования — ремонт и благоустройство здания могут обойтись клубу примерно в 30 тыс. рублей за квадратный метр»,— подсчитал господин Вересов.

Партнер «БестЪ. Коммерческая недвижимость» Алла Сидоренко указывает на нетипичность подобной сделки: соглашения B2B по продаже объектов культурного наследия являются достаточно редкими на рынке. «На территории фабрики "Скороход" формируется новая экосистема, привлекающая в качестве резидентов новые и актуальные форматы бизнеса»,— считает она.

Заместитель председателя правления ООО «Охта Групп» Михаил Ривлин подчеркивает, что компания тщательно подходит к выбору резидентов лофт-квартала «Скороход». По его словам, падел-теннис является в настоящий момент самой быстрорастущей по популярности игрой в мире. Появление площадки этого вида спорта в квартале бизнес-центров будет выгодно как для собственника, так и для оператора, и для арендаторов офисных пространств.

Андрей Кащавцев