Экс-директор пермского управления техзаказчика не смог обжаловать приговор

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Андрея Кудрявцева на приговор первой инстанции, сообщает Properm.ru. Ранее Кировский районный суд признал его виновным в получении взятки от предпринимателя Сергея Микова в виде земельного участка стоимостью более 540 тыс. руб. Как было установлено в ходе следствия, актив господин Кудрявцев получил будучи руководителем управления тех заказчика управления капстроительства мэрии Перми, за это он обещал бизнесмену покровительство. Андрей Кудрявцев был приговорен к двум годам колонии строгого режима. Сам он утверждал, что купил участок у подрядчика.

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Показания в отношении господина Кудрявцева дал господин Миков, который к тому времени был фигурантом дела о даче взятки руководителю капстроительства Ирине Чирковой. На минувшей неделе Сергей Миков был приговорен к пяти годам лишения свободы.