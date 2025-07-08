Иски на лимон

Производители павловских лимонов в Нижегородской области вышли в суд с взаимными исками из-за товарных знаков. Компания «Павловский питомник» потребовала от предпринимателя Ирины Козюлиной заплатить 1,2 млн руб. за использование зарегистрированного в Роспатенте изображения лимонного дерева с названием питомника. По мнению истца, она распоряжается ими незаконно. Предприниматель, в свою очередь, решила зарегистрировать похожие товарные знаки и потребовала признать их использование Павловским питомником недобросовестной конкуренцией. Сайты фермеров, выращивающих лимоны, также носят одинаковые названия. Питомник сможет рассчитывать на компенсацию, если Ирина Козюлина не докажет, что спорный знак является общераспространенным, полагают юристы.

Истцы выращивают павловские лимоны не одно десятилетие

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области в июле начнет рассматривать иск ООО «Павловский питомник» к индивидуальному предпринимателю Ирине Козюлиной, у которой компания требует 1,2 млн руб. компенсации за незаконное использование ее товарного знака — изображения лимонного дерева с названием питомника.

Как следует из судебной картотеки, ИП Козюлина обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском о запрете Павловскому питомнику использовать схожие товарные знаки, посчитав их приобретение недобросовестной конкуренцией.

Рассматривать ее иск суд начнет в августе.

Ирина Козюлина и ООО «Павловский питомник» — крупнейшие производители павловских лимонов в Нижегородской области. Хотя официальные сайты конкурентов носят идентичное название — Павловский питомник, бизнес-история у них разная. Госпожа Козюлина занимается растениеводством более 20 лет, из которых последние 15 лет — цитрусовыми, а ООО позиционирует себя как «один из лучших в России» питомников по выращиванию домашних фруктовых деревьев. ООО «Павловский питомник» было зарегистрировано в 2022 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. (учредитель Сергей Прохоров), но компания на своем сайте утверждает, что их семейный бизнес по выращиванию павловских лимонов существует уже 70 лет.

Этот сорт лимонов около 150 лет назад привез из Турции павловский купец. Растение прижилось в средней полосе России и получило широкое распространение, а в 30-х годах прошлого века его стали профессионально выращивать в Павлово. Однако в послевоенные годы он остался лишь в частных коллекциях, одна из которых оказалась у местной жительницы Антонины Прохоровой, сообщили в компании. В Павлово есть и памятник лимону в сквере напротив Базарной площади, этот фрукт считается одним из символов города.

В сентябре 2022 года ООО «Павловский питомник» подало заявку на регистрацию товарного знака в виде дерева с лимонами и подписью «Павловский питомник», в декабре 2023 года он был зарегистрирован и действует до 2 сентября 2032 года, следует из данных Роспатента.

Компания также подала заявку на знак с изображением лимона и подписью Pavlovopitomnik, который пока не зарегистрирован. В свою очередь Ирина Козюлина в апреле и декабре 2023 года решила зарегистрировать похожие изображения в цветном и черно-белом исполнении, сведений о статусе ее заявок в базе Роспатента пока нет.

Представители ООО «Павловский питомник» сообщили «Ъ-Приволжье», что первыми подали иск к госпоже Козюлиной, поскольку она якобы незаконно использует их товарный знак, зарегистрированный должным образом. «Мы оформили товарный знак, заплатили за него, получили патент. Претензию мы выдвинули, чтобы конкуренты не использовали его, а им, видимо, что-то приходится делать в ответ, чтобы не платить за знак», — рассказали в компании, комментируя предстоящие судебные разбирательства. Подробности взаимных претензий там не раскрыли.

Госпожа Козюлина воздержалась от комментариев.

Управляющий партнер юрфирмы «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов отметил, что истица может попробовать оспорить регистрацию товарного знака, если докажет, что он является общераспространенным. «Однако, если суд не отменит его регистрацию и не будут доказаны факты недобросовестной конкуренции, то Павловский питомник сможет добиться компенсации и запрета конкурентам использовать товарный знак», — добавил юрист.

Владимир Зубарев