Росреестр загружали фальшивками

Нижегородская полиция пресекла схему незаконного отчуждения земельных участков в Нижнем Новгороде, связанную с регистрацией права собственности на землю на подставных лиц по фиктивным правоустанавливающим документам. Сейчас в Богородском городском суде слушается дело риэлтора Юлии Корневой и руководителя компании «Успех» Александра Сергеева. Их обвинили в мошенническом хищении 32 неразграниченных земельных участков в областном центре, общая рыночная стоимость которых оценена на сумму свыше 130 млн руб. По словам защиты, директор компании ничего не знал о мошенничестве, его сотрудники просто оказывали кадастровые услуги по межеванию и уточнению границ участков. Схема с использованием поддельных выписок из похозяйственных книг не нова: еще десять лет назад в Кстовском районе за нее судили сельских глав.

Регистрации земли по фиктивным схемам давно используется в Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Богородский горсуд рассматривает уголовные дела в отношении Юлии Корневой, посредника, занимавшейся оказанием юридических услуг в сфере недвижимости, и гендиректора ООО «Успех» Александра Сергеева. Следователь нижегородского областного управления МВД обвинил их в 32 эпизодах мошенничества и покушений на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, будучи в сговоре, они подыскивали на территории Нижнего Новгорода и Кстовского района земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Затем эти участки площадью от нескольких соток регистрировали на подставных лиц, сдавая через различные МФЦ в нижегородское управление Росреестра фиктивные правоустанавливающие документы. Среди них фигурировали подложные постановления глав районных администраций Нижнего Новгорода о выделении земельных участков под строительство дома или личное подсобное хозяйство, выданные еще в 1990-х годах, а также фальшивые выписки из похозяйственных книг о наличии у гражданина прав на землю.

Сдавая пакет документов, оформленный на паспортные данные своих знакомых, обвиняемые в 2018–2024 годах зарегистрировали права частной собственности на различные участки в Кузнечихе, Сормовском, Канавинском и других районах города. Самые дорогие участки были отчуждены на Гребном канале. В единичных случаях при проверке документации регистраторы отказывали в оформлении прав — эти эпизоды были квалифицированы как покушение на преступление.

Общая рыночная стоимость отчужденных земельных участков, по данным следствия, превысила 130 млн руб.

Кто изготовил поддельные архивные выписки и постановления чиновников о выделении участков, следствию установить не удалось, а осуществлявшие регистрацию прав собственности сотрудники Росреестра «были введены в заблуждение».

Юлия Корнева после задержания по этому делу заключила досудебное соглашение с прокуратурой, признав вину и дав показания против Александра Сергеева. По словам адвоката Андрея Гузева, имел место оговор, а руководитель ООО «Успех» не был посвящен в криминальные планы риэлтора — он просто присылал кадастровых инженеров для описания границ участков, выполняя работу по заказу Юлии Корневой. «Кроме того, следствие неверно квалифицировало размер ущерба. По закону он должен быть рассчитан от кадастровой стоимости земли, а не от рыночной», — заметил адвокат.

Потерпевшими по уголовному делу признаны городская администрация и минимущества Нижегородской области, распоряжающееся неразграниченными землями.

В министерстве не стали комментировать выводы правоохранительных органов о хищении городских земельных участков.

Мошенническая схема с регистрацией прав собственности на землю по фиктивным документам используется в регионе давно. Еще в 2015 году Кстовский городской суд признал виновными в крупном мошенничестве с земельными участками шестерых человек, в том числе бывшего главу МСУ Большеельнинского сельсовета Сергея Луконина и главу администрации сельсовета Станислава Кузнецова. Как выяснили в Следственном комитете, они похищали из государственной собственности земельные участки, расположенные на территории села Большая Ельня и деревни Опалихи, предоставляя в регистрационные органы подложные выписки из похозяйственных книг. Всего в 2012–2013 годах на подставных лиц были незаконно оформлены 19 земельных участков, материальный ущерб бюджету Кстовского района следствие оценило в 5,6 млн руб.

В результате бывшие муниципальные чиновники были осуждены на пять и шесть лет заключения.

Позднее за похожее преступление условный срок получила другая бывшая глава Большеельнинского сельсовета Наталья Бубнова, которая незаконно зарегистрировала свое право на 15 соток земли, представив поддельные документы.

Роман Кряжев