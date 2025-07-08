«Титалит» вышел на контакт

Как выяснил «Ъ-Прикамье», пермские предприниматели инвестировали в производство биметаллического контактного рельса для метрополитенов. Основным владельцем ООО «ПК Титалит» является Нина Бронникова, мать известного в краевом центре бизнесмена Дениса Бронникова. Ее бизнес-партнерами выступают Игорь Данилов и Андрей Сазанов. По словам господина Сазанова, разработка является эффективным аналогом используемого стального рельса. В августе продолжится опытная эксплуатация разработки в московском метро. Компания планирует сотрудничать с другими крупными городами РФ и странами СНГ. Объем инвестиций в проект может составить 1 млрд руб. Эксперты считают, что разработанная конструкция может пользоваться спросом и в сфере промышленности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», владельцем 50% долей ООО «Производственная компания Титалит» («ПК Титалит») стала предпринимательница Нина Бронникова. Госпожа Бронникова является матерью известного в Перми бизнесмена и бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Дениса Бронникова. Остальные 50% общества в равных долях распределились между бизнесменами Игорем Даниловым и Андреем Сазановым. Первый ведет деятельность на территории Прикамья, второй — в Свердловской области. Оба выступают соучредителями нескольких одноименных структур, включая ООО «Международная компания Титалит» и ООО «Титалит». Годом ранее соучредителем «ПК Титалит» выступала ныне ликвидированная компания из Татарстана — ООО «Инвест-Групп».

Согласно Rusprofile, ООО «ПК Титалит», созданное в 2021 году, занимается производством готовых металлических изделий, строительных конструкций, обработкой металлов, а также научными исследованиями в области естественных и технических наук. Гендиректором выступает Андрей Сазанов. Уставный капитал общества — 80 тыс. руб. В прошлом году «Титалит» показал нулевую выручку и чистый убыток в размере 686 тыс. руб. Дебиторская задолженность составила 3 млн руб., кредиторская — 469 тыс. руб.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» господин Сазанов, предприятие является единственным российским разработчиком и производителем биметаллического контактного рельса нового поколения, предназначенного для подвода электроэнергии к подвижному составу метрополитенов. Разработка компании совместима по габаритам с существующими стальными рельсами, применяемыми на территории РФ и в странах СНГ. В то же время, за счет снижения удельного электрического сопротивления почти в четыре раза, новый рельс уменьшает потери электроэнергии, сокращает число внештатных остановок по­движного состава и уровень тепловой нагрузки на контактную сеть, а также минимизирует эксплуатационные расходы. Это, в том числе, способствует повышению безопасности перевозочного процесса.

Андрей Сазанов отметил, что в конце августа планируется продолжение опытной эксплуатации биметаллического контактного рельса на открытом участке электродепо «Калужское» Московского метрополитена. Ранее пилотный вариант был установлен и протестирован на третьем пути станции «Новоясеневская» Калужско-Рижской линии. Кроме того, компания прорабатывает возможность дальнейшего сотрудничества с метро Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Новосибирска, а также с метрополитенами стран СНГ. Объем инвестиций в проект оценивается в 1 млрд руб. Реализация осуществляется при поддержке АО «ВНИИЖТ», Российского университета транспорта, а также МКПАО «ОК РУСАЛ».

По словам совладельца «Титалита», технология имеет потенциал применения не только в системах метрополитена, но и в инфраструктуре горнодобывающих предприятий, например для подвода электроэнергии к транспортным системам в шахтах. Однако для использования рельса в условиях промышленного производства «требуется адаптация конструкции с учетом специфики эксплуатации».

Экс-министр промышленности Пермского края Дмитрий Теплов не исключает, что разработка «Титалита» может стать качественным инфраструктурным дополнением промпредприятий, в частности горнодобывающих. Тем не менее заинтересованность заводов в биметаллическом рельсе будет определяться степенью экономической целесообразности и предположительной окупаемости его установки. Господин Теплов добавил также, что «Титалит» — не единственная пермская компания, поставляющая оборудование для метрополитенов.

По словам управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, полное замещение существующих контактных рельсов новым аналогом возможно при условии комплексного проекта в сотрудничестве с регуляторными органами. «Нынешняя инфраструктура метрополитенов, особенно в Москве, имеет многолетнюю историю и сложную архитектуру. В данном случае потребуется проведение аудита и планирование замены рельсов с минимальным влиянием на работу метро»,— считает эксперт. Он отметил, что такой рельс может использоваться на городских и промышленных железных дорогах.

Анастасия Леонтьева