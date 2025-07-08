Дон планирует обновить 90 дорог и модернизировать транспорт к 2030 году

Ростовская область до 2030 года планирует привести в нормативное состояние почти 90 дорог в крупных городских агломерациях и региональных трасс, а также 60 дорог регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Владимир Ревенко на межотраслевой стратегической сессии «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Модернизация затронет и общественный транспорт. Доля современных автобусов и троллейбусов должна достичь 85%. Параллельно власти будут работать над улучшением качества жизни в ключевых населенных пунктах и благоустройством почти тысячи общественных пространств до 2030 года. Значительные усилия будут направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры»,— заявил замгубернатора в ходе мероприятия.

Межотраслевая стратегическая сессия стала третьим подобным событием в рамках обновления «Стратегии социально-экономического развития Ростовской области». Обновление инициировал глава региона Юрий Слюсарь в апреле 2025 года. Цель — выработка ключевых стратегических инициатив по семи национальным целям с участием жителей, предпринимательского и экспертного сообщества.

В рамках мероприятия выдвинули инициативы в сферах благоустройства, ЖКХ, энергетики, транспорта, комплексного развития территорий и других направлениях. Участники предложили изменить нормативы и стандарты качества питьевого водоснабжения и водоотведения в регионе.

Валентина Любашенко