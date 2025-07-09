Без торгов и надолго

Управление ФАС по Башкирии добивается возврата в госсобственность 9,8 га земель, переданных в аренду рыбному хозяйству на 49 лет. Претензии адресованы министерству земельных и имущественных отношений республики, которое выдало столь большой участок без торгов и не вернуло его в собственность региона по предписанию УФАС. Министерство длительное время не принимало мер по возврату земель, что могло привести к нарушению закона о конкуренции. И даже после предупреждения УФАС ответчик не расторг договор с арендатором, что стало поводом для административного расследования. Рассмотрение дела назначено на 18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии 18 июля рассмотрит дело о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчик — министерство земельных и имущественных отношений республики.

По материалам дела, в августе 2015 года ООО «Орловский рыбхоз» были предоставлены в аренду без торгов земельные участки сельскохозяйственного назначения в Подлубовском сельсовете в Кармаскалинском районе общей площадью 9,8 га. Компания получила их на 49 лет — до августа 2064 года — и собиралась использовать для рыболовства.

Минземимущество Башкирии в 2014-2016 годах возглавлял Евгений Гурьев. В 2021 году был признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при продаже «Группе компаний СУ-10» двух земельных участков в Уфе за 50% от их кадастровой стоимости, а также мены складского помещения, находящегося в оперативном управлении Башкирского театра оперы и балета, с принадлежащей ООО «Уфа-Инвест» производственной базой.

Спустя 10 лет антимонопольное ведомство установило, что арендатор не имел права на получение участков такой площади на льготных условиях. По мнению УФАС, в данном случае cрок аренды не мог превышать 20 лет. Ведомство потребовало вернуть земли в госсобственность до 15 июня, однако министерство этого не сделало.

ООО «Орловский рыбхоз», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2015 года в Уфе. Компания занимается рыбоводством. Владелец — Людмила Мурзагалина. Финансовую отчетность предприятие не публикует.

Спорные участки находятся возле деревни Орловки по обоим берегам реки Узень, их общая кадастровая стоимость — 724,6 тыс. руб. По данным спутниковой карты, на части земель расположены пруды.

Комиссия УФАС указала, что бездействие ответчика, длительное время не принимавшего мер для возврата участков, может привести к ограничению конкуренции, о чем ведомство предупредило его в апреле этого года.

В ответ министерство сообщило, что без решения суда не имеет права расторгнуть договор аренды. Территориальный отдел регионального минземимущества по Кармаскалинскому району лишь подготовил соглашение о расторжении договора и направил его «Орловскому рыбхозу».

В УФАС отметили, что министерство долгое время после получения предупреждения никак на него не реагировало. Ответчик отправил объяснительное письмо антимонопольному ведомству за 17 дней до окончания срока действия предупреждения.

Управление изучило записи в Едином государственном реестре недвижимости и обнаружило, что договор аренды продолжает действовать. При этом министерство не просило продлить сроки исполнения предупреждения.

2 июля УФАС возбудило административное дело о нарушении закона о конкуренции. ООО «Орловский рыбхоз» привлечен к разбирательству как заинтересованное лицо.

Получить комментарии министерства земельных и имущественных отношений Башкирии и «Орловского рыбхоза» вчера не удалось.

«Земельный кодекс РФ» допускает предоставление участков без проведения торгов исключительно гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и огородничества, отмечает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.

«В случае с "Орловским рыбхозом" договор заключен с юрлицом, что логично выходит за рамки применения указанной нормы. Ну и "вишенка на торте" — то, что нарушены даже сроки аренды, — так, договор был заключен на 49 лет, тогда как для участков, предоставляемых по нормам вышеуказанной статьи "Земельного кодекса", максимальный срок не может превышать 20 лет»,— прокомментировал он.

Должностные лица министерства могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, полагает юрист.

«Для рыбхоза же последствия могут быть более серьезными. Прежде всего, договор аренды подлежит признанию недействительным как заключенный с нарушением императивных норм земельного права. Это повлечет обязанность возврата участка. Кроме того, возможно применение норм о неосновательном обогащении, что может привести к взысканию стоимости пользования земельным участком по рыночным ставкам за весь период незаконного использования. Рыбхоз также может понести расходы, связанные с необходимостью демонтажа построенной на участке инфраструктуры»,— считает господин Терентьев.

Майя Иванова