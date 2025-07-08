На развитие АПК в Омской области выделили более 2 млрд рублей

Правительство России выделило более 2 млрд руб. для развития агропромышленного комплекса в Омской области в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Во время рабочего визита Омской области господин Патрушев отметил, что она входит в число важных аграрных регионов Сибири. Здесь производится больше всего зерновых и масличных культур. «Индекс сельхозпроизводства в Омской области в 2024 году составил 117%, это очень высокий показатель», — приводят слова господина Патрушева в пресс-службе.

За 2024 год уровень урожая зерновых культур в Омской области вырос на 50,1%. Он, вместе с урожаем Республики Алтай и Алтайского края, составил почти 60% сибирского зерна за прошлый год.

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