«Амкар» прокомментировал сообщения о смене главного тренера

Сегодня вечером футбольный клуб «Амкар» распространил заявление по поводу возможной смены главного тренера. Напомним, ранее сообщение об увольнении наставника «красно-черных» Андрея Блажко распространил телеграм-канал «Вторая лига». Согласно этой информации, основным кандидатом на должность главного тренера «Амкара» является бывший главный тренер ФК «Муром» Александр Кульчий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер Андрей Блажко

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Главный тренер Андрей Блажко

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Перед началом сезона 2025 года у руководства клуба и главного тренера команды Андрея Блажко была договоренность о совместной работе до конца первого круга. На данный момент команда находится в отпуске до 14 июля, когда стартуют тренировочные сборы ко второй половине чемпионата. Все решения будут приняты ближе к началу сбора и своевременно озвучены»- заявили в «Амкаре».

Андрей Блажко руководит «Амкаром» с 2023 года. В прошлом году под его руководством клубу не удалось выполнить поставленную турнирную задачу - выйти из дивизиона «Б» второй лиги (третья лига) – в дивизион «А». По итогам провального сезона пост президента клуба покинул Валерий Чупраков. По данным источников «Ъ-Прикамье», новый президент клуба, бывший замначальника УФСБ по Пермскому краю Дмитрий Мартынов перед началом сезона 2025 года рассматривал возможность замены главного тренера, но из-за ограниченности времени не смог найти замену.

В этом сезоне дела у «Амкара» под руководством Андрея Блажко идут гораздо лучше. Первый круг чемпионата «Амкар» закончил на первом месте, став единственным клубом во Второй лиге, который не потерпел ни одного поражения в первом круге чемпионата, забил больше всех и пропустил меньше всего в своей группе.