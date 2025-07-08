«Амкар» прокомментировал сообщения о смене главного тренера
Сегодня вечером футбольный клуб «Амкар» распространил заявление по поводу возможной смены главного тренера. Напомним, ранее сообщение об увольнении наставника «красно-черных» Андрея Блажко распространил телеграм-канал «Вторая лига». Согласно этой информации, основным кандидатом на должность главного тренера «Амкара» является бывший главный тренер ФК «Муром» Александр Кульчий.
Главный тренер Андрей Блажко
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«Перед началом сезона 2025 года у руководства клуба и главного тренера команды Андрея Блажко была договоренность о совместной работе до конца первого круга. На данный момент команда находится в отпуске до 14 июля, когда стартуют тренировочные сборы ко второй половине чемпионата. Все решения будут приняты ближе к началу сбора и своевременно озвучены»- заявили в «Амкаре».
Андрей Блажко руководит «Амкаром» с 2023 года. В прошлом году под его руководством клубу не удалось выполнить поставленную турнирную задачу - выйти из дивизиона «Б» второй лиги (третья лига) – в дивизион «А». По итогам провального сезона пост президента клуба покинул Валерий Чупраков. По данным источников «Ъ-Прикамье», новый президент клуба, бывший замначальника УФСБ по Пермскому краю Дмитрий Мартынов перед началом сезона 2025 года рассматривал возможность замены главного тренера, но из-за ограниченности времени не смог найти замену.
В этом сезоне дела у «Амкара» под руководством Андрея Блажко идут гораздо лучше. Первый круг чемпионата «Амкар» закончил на первом месте, став единственным клубом во Второй лиге, который не потерпел ни одного поражения в первом круге чемпионата, забил больше всех и пропустил меньше всего в своей группе.