В Горном Алтае суд обязал вернуть в госсобственность около 480 га земли

Арбитражный суд Республики Алтай обязал индивидуального предпринимателя вернуть в госсобственность около 480 га земли в Майминском районе региона. С иском ранее обратилась прокуратура республики.

По данным ведомства, минэкономразвития региона заключило договор купли-продажи с бизнесменом о передачи в собственность земельного участка площадью 467 га. Также был подписан договор аренды с юридическим лицом о передаче участка сельхозназначения площадью более 12,8 га.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на этой территории предприниматель не вел какой-либо сельхоздеятельности. Кроме того, размер одного из участков в 46 раз превышал максимально допустимый для заключения договора купли-продажи. Территория второго участка, отметили в ведомстве, в основном располагалась на землях лесного и водного фондов, в связи с чем сделка была невозможна.

Александра Стрелкова