Хедлайнером фестиваля «Стар фест» станет Татьяна Овсиенко

Хедлайнером семейного фестиваля «Стар фест» станет певица Татьяна Овсиенко. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на организаторов. Мероприятие пройдет в рамках ежегодного фестиваля «Город встреч» 12 и 13 июня на городской эспланаде. Программа фестиваля будет включать в себя концерт группы El Capitan, мастер-классы, гончарную, музыкальную мастерские и тематические лавки. Также будет работать площадка спортивных игр. Концерт Татьяны Овсиенко состоится 13 июля в 21:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ