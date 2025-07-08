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Хедлайнером фестиваля «Стар фест» станет Татьяна Овсиенко

Хедлайнером семейного фестиваля «Стар фест» станет певица Татьяна Овсиенко. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на организаторов. Мероприятие пройдет в рамках ежегодного фестиваля «Город встреч» 12 и 13 июня на городской эспланаде. Программа фестиваля будет включать в себя концерт группы El Capitan, мастер-классы, гончарную, музыкальную мастерские и тематические лавки. Также будет работать площадка спортивных игр. Концерт Татьяны Овсиенко состоится 13 июля в 21:00.

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ