Судьи оценили порожняк

Верховный Суд Удмуртии (ВС УР) приговорил бывшего начальника ижевского центра организации грузоперевозок ОАО «РЖД» Виктора Мальцева по делу о взяточничестве к девяти годам лишения свободы со штрафом в 7 млн руб. Высшая судебная инстанция региона пересматривала уголовное дело по апелляционным жалобам на решение Ленинского райсуда Ижевска сразу двух сторон: гособвинитель посчитал приговор чрезмерно мягким, а защитник настаивал на невиновности Виктора Мальцева. ВС УР в итоге ужесточил наказание бывшему железнодорожнику, заменив подписку о невыезде и надлежащем поведении реальным сроком в колонии. Адвокат подсудимого обжалует приговор в кассационном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Мальцев в зале суда

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Виктор Мальцев в зале суда

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Экс-начальнику ижевского центра организации работы железнодорожных станций ОАО «РЖД» Виктору Мальцеву, ранее признанному виновным во взяточничестве (ст. 290 УК РФ), вынесен новый приговор. Уголовная коллегия Верховного суда Удмуртии (ВС УР) 3 июля приговорила его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 7 млн руб. Фигуранта взяли под стражу в зале суда. Также Виктору Мальцеву запретили на 10 лет занимать должности на госслужбе. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество фигуранта на 4,1 млн руб.

Как писал «Ъ-Удмуртия», Виктора Мальцева задержали в январе 2022 года. Как установил ВС УР, в 2019-2022 годах фигурант, будучи начальником центра, получил три взятки от знакомых за помощь с подачей коммерчески выгодных порожних вагонов Белорусской железной дороги (Беларуской Чыгунки) на станции Бисертский завод и Красноуфимск для последующей погрузки и транспортировки грузов в Азербайджан. Средства перечислялись, считает судебная инстанция, на счета супруги, дочери и матери фигуранта. Общая сумма взяток оценивается в 4,1 млн руб.

По запросу «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов Удмуртии уточнили, что в основу обвинения легли транспортные накладные, акты оказанных услуг, выписки из банковских счетов, показания свидетелей и самого обвиняемого. Кроме того, в рамках оперативно-розыскных мероприятий проводилась прослушка телефонных переговоров.

18 марта 2025 года Ленинский райсуд Ижевска признал Виктора Мальцева виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ). При этом судебная инстанция исключила из общей суммы взяток средства, перечисленные на счета супруги Виктора Мальцева после открытия ею ИП. В итоге вменяемый подсудимому объем взяток уменьшился с 4,1 до 2,8 млн руб.

Ленинский райсуд назначил фигуранту штраф в 5 млн руб. и запретили на семь лет занимать управленческие должности на госслужбе. При этом судебная инстанция учла срок содержания обвиняемого под стражей и снизила итоговый штраф до 3 млн руб. Меру пресечения фигуранту изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в пользу государства были конфискованы автомобиль и снегоход Виктора Мальцева общей стоимостью в 2,9 млн руб.

Приговор Ленинского райсуда не устроил обе стороны. Гособвинитель посчитал уменьшение объема обвинения безосновательным, а назначенное наказание чрезмерно мягким. Сторона защиты настаивала на полной невиновности обвиняемого. Апелляционные жалобы были направлены в ВС УР.

Высшая судебная инстанция региона пришла к выводу, что уменьшение объема обвинения безосновательно: регистрация ИП супругой Виктора Мальцева лишь придала видимость законных правоотношений, фактические обстоятельства дела при этом не изменились. Общая сумма взяток, вменяемая фигуранту, вновь составила 4,1 млн руб.

Адвокат Дмитрий Сизов, защищающий интересы Виктора Мальцева, сообщил «Ъ-Удмуртия», что планирует обжаловать решение ВС УР в кассационном суде. Он подчеркнул, что позиция защиты с первого дня предварительного следствия не изменилась.

«Виктор Валерьевич осуществлял предпринимательскую деятельность вместе с женой, которая с 2021 года стала оказывать услуги официально, как ИП. Супруги выступали как логисты-посредники — агенты собственника вагонов, то есть московского “Белтранса”. Они в течение трех лет получали деньги в рамках гражданско-правовых сделок – за услуги по содействию в получении вагонов, которые предоставлял представитель собственника в Москве. Это содействие не было связано с использованием Мальцевым полномочий, входящих в его служебную компетенцию. Услуги он оказывал не как начальник станции, а как частное лицо, используя личные связи и контакты»,— сказал господин Сизов.

Адвокат добавил, что полученные супругами средства переводились дальше по цепочке посредников собственнику вагонов, а Виктор Мальцев и его жена получали только 25% от перечисленных сумм, как комиссионные. Итоговое вознаграждение супругов за оказанные услуги составило около 1 млн.

Кроме того, с момента регистрации ИП супругой Мальцева заключались официальные договоры, с получаемого вознаграждения уплачивались налоги. Ранее договоренности заключались в устной форме. Вагоны для транспортировки грузов заказчиками были получены — оплаченные услуги были оказаны им в полном объеме.

По мнению адвоката единственное обвинение, которое может быть инкриминировано его подзащитному — это ведение предпринимательской деятельности без регистрации на первоначальном этапе оказания услуг, но и оно уже неактуально ввиду срока давности.

В региональной прокуратуре рассказали «Ъ-Удмуртия», что гособвинитель обжаловать приговор не будет. «Сомнений в причастности инкриминируемых Виктору Мальцеву деяний у прокурора не возникло. Его вина полностью доказывается материалами дела»,— заключили в надзорном ведомстве.

Дмитрий Горбунов