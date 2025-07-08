ЦПКиО на Елагином острове закрыли для посетителей из-за усиления ветра в Петербурге

В Петербурге из-за ухудшения погоды снова начали закрывать парки и скверы. В частности, вечером 8 июля для посетителей недоступен ЦПКиО на Елагином острове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

«Друзья! В связи с усилением ветра сегодня, 8 июля, парк закрывается»,— говорится в сообщении учреждения в Telegram.

Очевидцы сообщают о такой же ситуации в Дворцовом парке Гатчины. При этом официального уведомления от комитета по благоустройству Петербурга пока не поступало.

Подъем воды в Неве у набережной Лейтенанта Шмидта к 18:00 фиксировался на уровне 137 см.

О том, как в Петербурге пережили предыдущий шторм и исторический подъем воды в Неве 4 июля — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик