Следствие раскопало ущерб

Верховный суд Башкирии подтвердил обвинительный приговор директору и главному механику золотодобывающего предприятия «Гасадд» Динаре Пигаревой и Акопу Акопяну – им придется провести на принудительных работах от 2 до 2,6 года за порчу 61,7 га сельхозземель. «Гасадд» с 2016 года вело добычу золота и серебра на участках Уразовской площади с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. В октябре 2022 года работу предприятия остановили полицейские. Ущерб природе эксперты оценили в 28,5 млрд руб. Обвиняемые настаивали на невиновности, но суды посчитали их доводы несостоятельными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Гасадд" добывал золото на сельхозземлях

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ "Гасадд" добывал золото на сельхозземлях

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Руководителю золотодобывающей компании «Гасадд» Динаре Пигаревой и ее главному механику Акопу Акопяну, обвиняемым в нарушении природоохранного законодательства, не удалось добиться оправдательного приговора. Компания в 2016–2022 годах добывала золото на Уразовской площади (на россыпях «Кызыл-Таш» и «Террасовая-2») по договору подряда с ООО «Альтинвест», располагавшим лицензией на разведку и добычу драгоценных металлов.

ООО «Гасадд» было зарегистрировано в селе Миндяк Учалинского района в 2016 году, в прошлом году сменило место нахождения на Учалы. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Динара Пигарева. Компания занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. В 2024 году ее доходы составили 1,4 млн руб., убыток — 285 тыс. руб.

ООО «Альтинвест», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в феврале 2005 года. Уставный капитал — 6,5 млн руб. Компания занимается добычей руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов. Владельцами являются Андрей Персона (70%) и Bolaso Investment Limited (Кипр, 30%). Финансовую отчетность компания не раскрывает.

В августе 2021 года у надзорных органов возникли претензии к компании из-за выявленных нарушений, в числе которых добыча драгоценных металлов без проекта разработки и плана горных работ. Ее работа была приостановлена. Было установлено, что работники «Гасадда» добывали серебро и золото на землях сельскохозяйственного назначения, которые предварительно необходимо было перевести в категорию промышленных.

В апреле 2022 года Башнедра аннулировали лицензию «Альтинвеста», однако, по данным Росприроднадзора, компания и подрядчик продолжали выкапывать золотоносный песок. Как установила экспертиза, при этом «Гасадд» уничтожил плодородный слой почвы на площади 61,7 га в Учалинском районе.

Стоимость восстановительных работ оценили в 28,5 млрд руб.

Динаре Пигаревой и Акопу Акопяну было предъявлено обвинение в нарушении природоохранного законодательства, повлекшем тяжкие последствия (ст. 246 УК РФ). В декабре прошлого года Учалинский районный суд приговорил их к 2 и 2,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Подсудимые попытались обжаловать решение суда. В кассационных жалобах заявители просили оправдать их, отмечая, что не добывали золото, а лишь работали по договору подряда с «Альтинвестом». По их мнению, ответственность за разработку проектной документации лежала на обладателе лицензии.

Адвокат госпожи Пигаревой Руслан Мансуров в суде заявил, что недропользователь предпринимал попытки получить в аренду земельные участки и перевести их в земли промышленности, но получал отказы администрации, которые считает необоснованными и незаконными. Суд апелляционной инстанции эти доводы не принял и посчитал, что вина директора компании и руководившего работами механика полностью доказана. В частности, в суде выяснилось, что обязанности подготовить проекты добычи и горных работ, выполнять условия лицензии и провести рекультивацию земель, были предусмотрены в договоре (стоимость в решении суда не указана) «Гасадда» с заказчиком.

Кроме этого, указал суд, вину «Гасадда» подтвердили показания многочисленных свидетелей: жителей ближайших сел, неофициально нанятых компанией работников, предпринимателя, предоставлявшего ей в аренду тяжелую технику. Все они заявили, что раскопки шли под руководством обвиняемых.

Адвокат госпожи Пигаревой вчера отказался от комментария.

Осужденным может быть предъявлен иск о взыскании причиненного ущерба, однако взыскать с них столь большую сумму будет нереально, полагает председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.

«Все зависит от размера уставного капитала и имущества компании. Если уставный капитал 10 тыс. руб., а имущества нет, то ущерб может быть хотя бы частично компенсирован за счет имущества учредителей»,— пояснил он.

Господин Веселов также отмечает мягкость приговора, что, по его словам, в целом характерно для дел, связанных с нарушением экологического законодательства.

Наталья Балыкова