Банк России начнет устанавливать официальные курсы еще 12 валют

Банк России опубликовал список иностранных валют, официальный курс которых регулятор будет устанавливать с 10 июля. В перечень входит 12 денежных единиц.

В списке появятся така, бахрейнский динар, боливиано, кубинское песо, алжирский динар, эфиопский быр, иранский риал, кьят, тугрик, найра, оманский риал, саудовский риял. Сейчас ЦБ устанавливает курсы для более чем 40 валют.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.