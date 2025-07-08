Бундесвер пополнят в добровольно-принудительном порядке

Германия готовится сделать еще один шаг к созданию «самой мощной армии Европы». В федеральном правительстве планируют возвращение к всеобщей воинской обязанности, отмененной в 2011 году. Это заложено в законопроекте министра обороны Бориса Писториуса, направленном на решение проблемы нехватки личного состава бундесвера. Документ предусматривает сочетание добровольной службы по контракту с возможностью частичного призыва. Ожидается, что законопроект будет принят в августе и вступит в силу с начала 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Германии Борис Писториус (справа)

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус (справа)

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Усиление бундесвера стало одной из ключевых задач правительства ФРГ после приведения к присяге кабинета Фридриха Мерца в мае этого года. Поставив целью сформировать самую мощную сухопутную армию в Европе (здесь ему предстоит конкурировать с Польшей), новый канцлер оперативно решил проблему многолетнего недофинансирования бундесвера. За счет голосов депутатов Бундестага прошлого созыва ему удалось ввести «безлимит на оборону» и создать спецфонд объемом €500 млрд на развитие инфраструктуры (в том числе двойного назначения) в дополнение к уже действующему фонду на €100 млрд для перевооружения бундесвера.

Теперь в Берлине сосредоточились на проблеме нехватки личного состава и непопулярности воинской службы среди населения.

В распоряжение журнала Spiegel попал текст 50-страничного законопроекта, подготовленного министром обороны Борисом Писториусом. В нем подробно представлена реформа набора в армию и очерчены условия, при которых в стране может быть восстановлена воинская обязанность. Обязательную военную службу в ФРГ отменили еще в 2011 году, однако в последние месяцы вопрос о том, чтобы ее вернуть, активно обсуждается в правящем блоке христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС).

Население страны готово к такому сценарию: опрос Deutschlandtrend от 3 июля показал, что 55% граждан поддерживают введение воинской обязанности для мужчин и женщин — это на 10% больше, чем в апреле. При этом 62% респондентов считают, что большая армия нужна Германии для того, чтобы быть готовой к войне.

С этим, однако, не согласны входящие в правительство социал-демократы: в документах последнего партийного съезда содержится призыв к расширению добровольной службы. На этом фоне законопроект Писториуса, являющегося членом СДПГ, стал компромиссом.

Если его примут, правительство при одобрении Бундестага сможет ввести всеобщую воинскую обязанность лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью и при нехватке добровольцев. При этом «ухудшение» трактуется довольно широко, а не только как прямое участие ФРГ в вооруженном конфликте. Отстаивая такую формулировку перед однопартийцами, Писториус подчеркнул, что сделает добровольную службу в немецкой армии настолько привлекательной, что к практике 2011 года возвращаться не придется. Однако при этом он настоял на сохранении такой возможности в законе.

Рассмотрение проекта намечено на август 2025 года, а его реализация — на начало 2026-го.

а его реализация — на При этом призыв может быть возобновлен не ранее 2027 года из-за необходимости наладить бюрократические процессы и подготовить соответствующую инфраструктуру.

Ключевым нововведением станет обязательное анкетирование, которое поможет бундесверу выявлять наиболее подходящих кандидатов для службы. Заполнить анкету с медицинскими данными предложат всем мужчинам в возрасте 18 лет и женщинам по желанию. По расчетам бундесвера, ежегодно форму будут заполнять не менее 300 тыс. человек. Подходящих кандидатов смогут пригласить на медосвидетельствование, которое будет необязательным. Статус военнообязанного сохранится до достижения 25 лет. Эта модель заимствована у Швеции, где под призыв попадают и мужчины, и женщины, но в армию в итоге идут лишь немногие. В основу отбора положены результаты анкетирования.

Законопроект также расширяет стимулы для добровольной службы. Сейчас в ФРГ любой желающий в возрасте от 18 до 40 лет может подписать контракт для прохождения полугодовой подготовки, по итогам которой возможно заключение уже долгосрочного контракта с бундесвером. Новобранцы смогут получать не менее €2 тыс. в месяц (то есть на 80% больше, чем прежде). Сейчас ресурсов армии хватает на подготовку порядка 15 тыс. добровольцев (из них, по статистике, лишь треть заключает долгосрочный контракт), но Писториус намерен довести эту цифру до 30 тыс.

Предполагается, что такая мера поможет достичь целевых показателей по численности армии. Сейчас в бундесвере служит 181 тыс. человек. К 2031 году планируется увеличить их число до 203 тыс. (хотя Борис Писториус ставит даже более амбициозную цель в 230 тыс.), еще 80 тыс. составляют гражданские специалисты. В активном резерве сейчас 60 тыс. человек, а к 2031 году он должен вырасти до 260 тыс. То есть, согласно расчетам, в ближайшую пятилетку общая численность армии без учета гражданского персонала должна достигнуть 460 тыс. человек.

Вероника Вишнякова