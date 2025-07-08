В Канавинском районе Нижнего Новгорода после благоустройства открылся парк имени 1 Мая. В частности, оттуда вывезли устаревшие аттракционы и самодельные скульптуры из цемента, которые часть жителей считала уникальными и самобытными. Своим мнением о благоустроенном парке с «Ъ-Приволжье» поделился бывший глава администрации Канавинского района, заместитель председателя городской думы Николай Сатаев. Он рассказал, как оценивает изменения и что, на его взгляд, действительно может сохранить самобытность парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Сатаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Николай Сатаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Прошедшее в парке благоустройство я оцениваю на отлично. Теперь это на самом деле место для отдыха, а не то, что было. Раньше тут помойка была натуральная. Я 10 лет сюда не ходил, просто неприятно было. Прямо у стен администрации находился такой «шанхай», музей водки здесь был. Разве это хорошо? Ничего хорошего в этом нет.

Если говорить о какой-то самобытности парка… Да, здесь были аттракционы, колесо, вращались, кричали, верещали. Но это не те вещи, которые говорят о самобытности. Уродливые фигуры, которые раньше тут стояли, я считаю, добро нашим детям не дают. Самобытность — это когда 60-70 лет назад люди семьями приходили сюда со своими самоварами, коврами, садились, пили чай, общались. Вот эти традиции надо сохранить, возродить. Думаю, надо поставить тут еще пару-тройку-десяток самоваров, чтобы был кипяточек, чай, чтобы ходили продавцы с баранками, гармошки играли. Вот это самобытность.

Когда в 1894 году этот парк открыли, здесь в пруду были лебеди. Я думаю, и сейчас со временем все это устроится.

Записал Андрей Репин