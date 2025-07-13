«Смеются, наряжаются, выбирают»

Во всем мире люди жертвуют одежду в благотворительные организации. В России одна из таких организаций раздает вещи, бывшие в употреблении, людям, которые не могут позволить себе новые. Спецкор “Ъ” Ольга Алленова съездила вместе с сотрудниками благотворительного фонда «Второе дыхание» в небольшой интернат недалеко от Москвы и в Центр вещевой помощи в Костроме — и там увидела, как пожертвованная одежда спасает людей от холода и одиночества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежду и обувь от фонда «Второе дыхание» можно выбрать любую — как нарядную, так и повседневную

Фото: Максим Ветошкин Одежду и обувь от фонда «Второе дыхание» можно выбрать любую — как нарядную, так и повседневную

Фото: Максим Ветошкин

«Вижу, как они радуются, и мне самой радостно»

Актовый зал интерната для престарелых и инвалидов на один день превращается в закулисье модного показа. В зале выставлены рейлы с одеждой, между ними ходят молодые люди и выбирают. Сцена закрыта тяжелыми шторами, за которыми примеряют наряды девушки. В соседней библиотеке стилисты делают девушкам макияж и прически.

— Я люблю, когда не ярко накрашена, а чтобы просто подчеркивало глаза,— говорит Аня. Она сидит на стуле у окна, и красивая девушка-стилист наносит ей на веки светло-голубые тени.

У Ани есть парень, но он остался жить в детском доме: «Ему только 17 лет, а мне уже 18, поэтому меня перевели сюда. А он сюда не попадет, его сестра обещала забрать. Ну может, он про меня не забудет».

— В прошлом году мне тоже делали прическу и накрасили красиво, и я фотографировалась на улице,— говорит второму стилисту Зоя, брюнетка с роскошными кудрявыми волосами.— Вы можете выпрямить мне волосы? Я уже выбрала себе платье, к нему нужны только прямые волосы.

Зоя живет в интернате уже несколько лет. Сюда попала из детского дома. Она, как и Аня, лишена дееспособности, поэтому выходить самостоятельно в город за покупками ей нельзя.

Для этих девчонок каждый приезд сотрудников благотворительного фонда «Второе дыхание» с очередной партией модной одежды — огромное событие.

Одежду привозят разную: и повседневную, и на выход. Казалось бы, куда в интернате наряжаться? «Концерты, спортивные праздники,— перечисляет Зоя.— Мы ездим на экскурсии, на соревнования. Я люблю платья, мне всегда хочется их носить». Зоя выбирает бордовое платье-колокол из набивного шелка. Надевает туфли на каблуках. У нее красная помада на губах, густо накрашенные ресницы и выпрямленные волосы. Зоя выходит во двор, где ждет фотограф, приглашенный «Вторым дыханием» для фотосессии. Зое нравится фотографироваться,—она принимает эффектные позы, грамотно держит голову, без устали ходит по зеленому газону, выискивая новый интересный фон. У Зои есть аккаунт в соцсетях, и она просит прислать туда фотографии. Это ее окно в мир, где она будет выглядеть красивой и загадочной. И никто в этом мире не узнает, что Зоя мечтает иметь дом, семью, но вряд ли когда-то выйдет из интерната. Она хорошо моет полы и помогает ухаживать за тяжело болеющими пожилыми людьми. Я спрашиваю, зачем она это делает,— разве ее заставляют?

— Нет,— отвечает она,— мне самой очень нравится помогать. Да и другой работы все равно нет.

Почему красивая юная Зоя живет в доме престарелых, объяснить невозможно. Просто когда-то какому-то чиновнику в ее городе пришла в голову идея объединить интернаты для молодых людей и для престарелых — молодые могут ухаживать за пожилыми, и интернат решает сразу несколько проблем: уход за стариками, занятость для молодежи, экономия на персонале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Девушкам нравятся платья на выход — в них можно отправиться на редкие для интернатовцев выездные мероприятия Фото: Максим Ветошкин Молодые люди выбирают более практичные наряды Фото: фонд «Второе дыхание» Следующая фотография 1 / 2 Девушкам нравятся платья на выход — в них можно отправиться на редкие для интернатовцев выездные мероприятия Фото: Максим Ветошкин Молодые люди выбирают более практичные наряды Фото: фонд «Второе дыхание»

Аня с легким прозрачным макияжем выбирает футболку и шорты: «Я не люблю платья, мне больше спортивное нравится». Она очень худенькая. Еще одна девушка, тоже маленькая и худенькая, держит в руках черное хлопковое платье с кружевом: «Я его возьму, можно? На Новый год».

Вика — красивая блондинка на ходунках, войдя в актовый зал, кричит: «А мое красное платье? Где мое платье?» Сотрудники фонда ее успокаивают: «Не переживай, мы его отложили». Ей выносят алое декольтированное платье, Вика восторженно хлопает в ладоши. На примерке оказывается, что платье великовато, корсет сползает, но есть такое же желтое, поменьше. «Нет! — кричит Вика,— я не хочу другое! Я хочу красное! Я всю жизнь о нем мечтала!» К платью пришивают бретели из алых лент, которые теперь держат корсет. Вика в алом платье, с красивыми светлыми локонами и сияющим взглядом идет по тусклому коридору интерната как царица, а перед ней бежит фотограф, и с каждым щелчком его фотокамеры Вика улыбается все восторженнее.

«Мы передаем ребятам одежду и новые ощущения,—говорит руководитель благотворительных программ фонда "Второе дыхание" Наталья Теплинская.— Для молодых людей важны и удобство, и свобода самовыражения. Вещи мы подбираем с учетом их активности: кроссовки, кеды, легкие платья. Но если кто-то хочет каблуки или вечерние наряды — привозим, чтобы каждый мог почувствовать себя красивым и особенным».

Наталья считает, что для молодых людей, которых всю жизнь лишали какого-либо выбора, выбор одежды — это элемент свободной взрослой жизни, о которой они мечтают.

Рядом со мной в актовом зале сидит соцработница интерната. Это молодая красивая женщина со свежим маникюром. Она говорит, что в интернате живет чуть больше 200 человек, из них треть — молодежь, попавшая сюда из детских интернатов.

— Вообще-то у нас больше коек, но часть пустует,— объясняет соцработница.— Сейчас тенденция такая: чтобы старики дома оставались, и родственники за ними ухаживали до последнего. Соцработники к ним ходят. К нам попадают те, у кого уже выхода нет. А молодых стали к нам отправлять недавно. Раньше у нас одни старички жили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Приглашенные фондом «Второе дыхание» стилисты создают обитательнице интерната Зое новый образ Фото: фонд «Второе дыхание» 15 Еще одна жительница интерната, Вика, очень хотела именно красное платье Фото: фонд «Второе дыхание» Следующая фотография 1 / 2 Приглашенные фондом «Второе дыхание» стилисты создают обитательнице интерната Зое новый образ Фото: фонд «Второе дыхание» 15 Еще одна жительница интерната, Вика, очень хотела именно красное платье Фото: фонд «Второе дыхание»

О молодежи она отзывается положительно: «У нас много с умственной отсталостью, но они спокойные ребята, работают хорошо».

На примерку одежды соцработница тоже приходит как на праздник: «Я вижу, как они радуются, и мне самой радостно». По ее словам, интернат закупает одежду оптом, через госзакупки, поэтому выбирать вещи индивидуально для каждого человека невозможно, «а молодым хочется помоднее, поярче». Еще она говорит, что выбор одежды дает молодым людям ощущение обладания собственной вещью: «Понимаете, они же всю жизнь носят то, что им дают. А тут они сами выбирают. У нас девчонка одна не отдавала в стирку новую футболку, вцепилась в нее: "Это моя вещь, я ее выбрала сама!"».

«Мы просим сдавать вещи целыми и чистыми»

Благотворительный фонд «Второе дыхание» начал работу в 2015-м и с тех пор с каждым годом увеличивает обороты. В основе концепции фонда — сбор, сортировка и перераспределение одежды. Это не просто передача вещей, а целая цепочка добрых дел, выстроенная с заботой и вниманием. «Вещи мы получаем из разных источников: наши контейнеры стоят в торговых центрах, парках, магазинах, партнерских пунктах выдачи, например у Lamoda, и люди могут приносить туда свое,— рассказывает Наталья Теплинская.— К нам в фонд часто поступают вещи и от разных брендов: излишки коллекций или образцы с витрин. Компании жертвуют их нам в рамках корпоративной социальной ответственности».

Вся одежда проходит ручную сортировку, которая позволяет тщательно отобрать, что передать людям, а что — отправить на переработку.

Часть люксовых и брендовых вещей фонд возвращает в экономику. Они реализуются через секонд-хенды фонда и магазины Charity Shop — доход от продажи идет на поддержание деятельности фонда и благотворительные программы.

Но основная масса пожертвованных вещей передается на благотворительность — они доходят до нуждающихся через региональные партнерские организации и социальные учреждения. У фонда более 100 партнерских организаций по всей России, большинство расположены в центральной части страны. В нескольких городах «Второе дыхание» сотрудничает с интернатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сотрудники фонда всегда готовы помочь интернатовцам подобрать одежду Фото: Максим Ветошкин Актовый зал подмосковного интерната с приездом благотворительного фонда «Второе дыхание» на время превращается в модный бутик Фото: Максим Ветошкин Следующая фотография 1 / 2 Сотрудники фонда всегда готовы помочь интернатовцам подобрать одежду Фото: Максим Ветошкин Актовый зал подмосковного интерната с приездом благотворительного фонда «Второе дыхание» на время превращается в модный бутик Фото: Максим Ветошкин

«Мы всегда просим сдавать вещи целыми и чистыми,— говорит Наталья.— Если вещь порвана или не застегивается, она не подойдет».

В фонде подчеркивают, что передают людям не вещи, а инструмент социализации. В красивой одежде человек чувствует себя увереннее,— хорошо одетый бездомный не удостоится презрительных взглядов окружающих и может найти работу, а подросток в модных джинсах не ощущает себя изгоем в компании сверстников.

«Никого не судим, просто слушаем»

Центр вещевой помощи фонда «Второе дыхание», открытый в Костроме несколько лет назад, стал настоящим «третьим местом» для горожан. Каждый посетитель может прийти сюда за одеждой, после того как в местной соцзащите ему выдадут справку о том, что он относится к категории нуждающихся. И каждый может выбрать до десяти вещей за одно посещение.

Впрочем, местные жители посещают центр не только ради одежды, но и ради общения, поддержки. Костромчанки Елена Кнутова и Яна Васинская работают здесь каждый день, они принимают переданные с московской сортировки вещи, отпаривают их, развешивают на рейлы по категориям — юбки, брюки, верхняя одежда. Игрушки и детские книжки раскладывают в детской зоне у желтого дивана, сумки и бижутерию — на навесных полках.

В этом центре можно встретить многодетные семьи, одиноких пожилых людей, инвалидов, сирот, бездомных. История у каждого человека уникальная. Пожилая женщина встретила мужчину, которой подарил ей путевку в Турцию, но сказать ему, что у нее нет денег на купальник и шляпу, она стеснялась.

«Пришла к нам такая счастливая, говорит: "Мне срочно нужен купальник со шляпой, жених оплатил поездку!" — рассказывает Яна.— Ну мы ее нарядили, конечно».

Другая клиентка центра — многодетная приемная мать, воспитывающая 12 детей, включая сирот с тяжелыми судьбами. «Она приходит, мы чай попьем, поговорим, послушаем ее,— делится Лена.— Мы уже знаем историю каждого ее ребенка. А если с детьми приходит, то тут у нас веселье, они такие живые, активные, им все интересно. Им тут нравится,— они отсюда всегда с обновками домой уходят».

Бывают и совсем неожиданные посетители — цыган с конем, например. «Он коня привяжет к дереву у входа, а сам к нам,— пообносился, мол,— рассказывает Лена.— В какой-то момент у него не стало денег на корм, и коня забрали. Теперь приходит один, без коня. Он одинокий, доходов почти нет, но всегда улыбчивый, со своим особенным миром». А зимой пришел бездомный — его выписали из больницы прямо в тапочках. Его тут обули, одели, и он отправился искать ночлег. «Мы его потом видели уже хорошо одетым,— говорит Яна.— Возможно, как-то устроился». Еще сюда часто приезжают выпускники детских домов и интернатов: «Они рады каждой вещи. Им нравится оказываться здесь, они смеются, наряжаются, выбирают. Им важно почувствовать себя красивыми».

Сами женщины, работающие в центре, не могут похвалиться богатством или везением. Одна живет в коммуналке и воспитывает дочь, другая недавно потеряла старшего сына. Но они дружелюбны и сумели создать в этом центре уют, который чувствуется — благодаря стеклянной вазочке с конфетами на столе, и запаху свежесваренного кофе, и вымытым чайным чашкам.

Эта одежда не просто одежда, говорят они. Это повод вытащить человека из дома, из изоляции, из страдания и депрессии.

Это инструмент бытовой психотерапии. «У нас свое внутреннее правило тут — мы никого не судим, просто слушаем и поддерживаем,— говорит Лена.— Люди выбирают одежду, пьют чай и уходят счастливыми».