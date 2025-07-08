Над улицами дым, с неба падает пепел: лесной пожар во Франции достиг Марселя

Мощный лесной пожар, вспыхнувший накануне, достиг 16-го округа Марселя — одного из самых густонаселенных районов города. Над улицами — густой дым, в северных кварталах с неба падает пепел. Префектура региона Прованс—Альпы—Лазурный берег призвала жителей оставаться дома.

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«Чтобы не допустить проникновения дыма в жилище, закройте ставни и двери, положите влажную ткань в щели, освободите подъезды для экстренных служб и не пользуйтесь дорогами»,— говорится в сообщении префектуры.

Пожар начался на обочине автомагистрали A552, в коммуне Пенн-Мирабо, где загорелась машина, и стремительно распространился в сторону северных кварталов Марселя. Как сообщили пожарные департамента Буш-дю-Рон, ситуация на месте крайне сложная: сильный ветер и жара способствуют быстрому распространению пламени. В борьбе с огнем задействовано семь пожарных самолетов.

Аэропорт Марсель-Прованс, расположенный в нескольких километрах от очага возгорания, был закрыт. Вылет и посадка не производятся, самолеты перенаправлены в другие аэропорты. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Ситуация остается напряженной. Пожарные предупреждают, что ветер не утихнет до глубокой ночи, а новые очаги могут возникнуть в любой момент. Жителям затронутых районов рекомендуется не покидать дома, следить за сообщениями властей и быть готовыми к экстренной эвакуации.

Алексей Тарханов, Париж