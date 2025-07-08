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В Ростовской области доходы фасовщиков и курьеров увеличились

В Ростовской области средняя зарплата фасовщиков выросла на 61% в сравнении с 2024 годом и составила 180 тыс. руб. В обязанности специалистов по фасовке входят: подготовка товаров к продаже, придание товарного вида, упаковка и нанесение маркировки. Об этом сообщают аналитики Авито Работа.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации экспертов, на втором месте по увеличению доходов оказались курьеры — их заработок вырос на 47%, до 141 тыс. руб. в месяц. Они занимаются доставкой заказов и соблюдением сроков транспортировки.

На третьей строчке по увеличению зарплаты оказались специалисты маркетплейсов. Весной 2025 года средние зарплатные предложения в этой сфере увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 124 тыс. руб. в месяц.

Валентина Любашенко

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