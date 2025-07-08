Президент Аргентины закрыл управление безопасности дорожного движения

Хавьер Милей 8 июля упразднил все государственные службы, связанные с обслуживанием автомагистралей и обеспечением безопасности на дорогах Аргентины. В рамках экономии государственных расходов будут распущены Национальное управление по развитию и обслуживанию автомагистралей и Агентство дорожной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Милей

Фото: Martin Cossarini / Reuters Хавьер Милей

Фото: Martin Cossarini / Reuters

Пресс-секретарь президента также отметил, что «уровень коррупции при проведении общественных работ на дорогах подписал этим ведомствам смертный приговор». Для управления 9200 км общественных автомагистралей будет создана концессия с привлечением частных инвесторов.

В администрации президента заявили, что «дороги все равно не строились, поэтому мы просто сэкономим деньги». В своем указе господин Милей пояснил, что после ликвидации Национального управления по развитию и обслуживанию автомагистралей и Агентства дорожной безопасности будет изменена структура Национальной комиссии по транспортному регулированию. Само ведомство будет переименовано в Агентство по контролю общественных концессий на транспорте и сопутствующих услуг.

Евгений Хвостик