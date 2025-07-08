«Ростелеком» и «Корпорация СТС» договорились о модернизации уличного освещения

ПАО «Ростелеком» и АО «Корпорация СТС» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025» подписали соглашение о совместной работе над модернизацией уличного освещения в Уральском федеральном округе, сообщил пресс-центр «Иннопрома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Стороны планируют совместную разработку и внедрение умных систем управления освещением, которые будут связаны с телекоммуникационной инфраструктурой. «Ростелеком» станет основным технологическим партнером и будет обеспечивать последующее обслуживание систем. «Подписание соглашения позитивно скажется на развитии сотрудничества во внедрении инноваций не только в телекоммуникациях, но и в энергетике»,— пообещал директор «Корпорации СТС» Николай Казаков.

В рамках соглашения обсуждается организация на базе «Корпорации СТС» производства нового светотехнического оборудования, которое будет совместимо с цифровыми платформами «Ростелекома» и позволит управлять освещением и вести учет потребления энергии.



«Ключевым элементом сотрудничества станет обмен техническими наработками и инновационными идеями в процессе разработки новой светотехнической продукции»,— отметил руководитель Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков.

Ранее «Ростелеком» реализовал подобный проект в ХМАО-Югре. Компания осуществила поставку умных опор для проекта по модернизации уличного освещения в Сургуте и внедрила специальное программное обеспечение для управления городской иллюминацией с дальнейшим техническим сопровождением проекта.

Полина Бабинцева