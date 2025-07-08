Жителя Энгельса заключили под стражу до 5 сентября за гибель девочки в ДТП

В Саратовской области суд с учетом позиции представителя прокуратуры избрал в отношении 30-летнего жителя Энгельса, обвиняемого в гибели девочки в ДТП (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло вечером 6 июля этого года на ул. Краснознаменной в Энгельсе. Нетрезвый фигурант за рулем отечественного легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, включая несовершеннолетних. В результате наезда погибла 15-летняя девочка, двое других пешеходов пострадали.

Фигурант пытался скрыться с места происшествия, но его задержали. По данному факту возбудили уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов