Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Создатель британского сериала «Шерлок» прокомментировал слухи о продолжении

Один из создателей «Шерлока» Марк Гэтисс в интервью Collider впервые официально прокомментировал слухи о вероятном возрождении сериала.

Кадр из сериала «Шерлок»

Кадр из сериала «Шерлок»

Фото: BBC Wales / Hartswood Films

Кадр из сериала «Шерлок»

Фото: BBC Wales / Hartswood Films

«Нет, этого не будет. Мы попытали счастья, наткнулись на золото с Бенедиктом (Камбербэтчем.— “Ъ”) и Мартином (Фримэном.— “Ъ”). Но больше — нет. Зачем? Мы просто будем повторяться»,— заявил господин Гэтисс, который сам сыграл в сериале важную роль — Майкрофта Холмса. «Прекрасно снять шляпу в знак уважения к тому, чего нам удалось достичь. Но так же прекрасно и двигаться вперед»,— заметил он.

Последний, четвертый сезон сериала вышел в 2017 году. Слухи о том, что сериал может быть продолжен или возрожден, в том числе с другими актерами, циркулировали регулярно. В конце прошлого года на такую возможность намекнула продюсер «Шерлока» Сью Верчью. В интервью Deadline она заявила, что у сериала «есть будущее». «Мы всегда говорим "никогда не говорить никогда"»,— добавила тогда госпожа Верчью, отметив, что проблема в «том, чтобы всех собрать, в том, чтобы сделать так, чтобы актеры захотели это делать».

Андрей Келекеев

Фотогалерея

Как менялся образ Шерлока Холмса на экране

Предыдущая фотография
&lt;b> «Озадаченный Шерлок Холмс», 1900 год&lt;/b>&lt;br> Черно-белая короткометражка, снятая американским режиссером Артуром Марвином, — первый известный фильм о Шерлоке Холмсе. Немая кинолента, в которой лондонский сыщик (справа) предстает в образе недотепы, длится около 30 секунд. Первоначально картина была создана для мутоскопа. Имена актеров в титрах не указаны. Долгое время она считалась утраченной, пока в 1968 году не была восстановлена из сохранившихся бумажных карточек

«Озадаченный Шерлок Холмс», 1900 год
Черно-белая короткометражка, снятая американским режиссером Артуром Марвином, — первый известный фильм о Шерлоке Холмсе. Немая кинолента, в которой лондонский сыщик (справа) предстает в образе недотепы, длится около 30 секунд. Первоначально картина была создана для мутоскопа. Имена актеров в титрах не указаны. Долгое время она считалась утраченной, пока в 1968 году не была восстановлена из сохранившихся бумажных карточек

Фото: American Mutoscope and Biograph Company

&lt;b>«Этюд в багровых тонах», 1914 год&lt;/b>&lt;br> Британская немая драма Джорда Пирсона считается первой полнометражной экранизацией повести Артура Конан Дойля. В роли знаменитого детектива — бухгалтер Джеймс Брэгингтон, ни до, ни после этого в кино не снимавшийся. На следующий день после выхода фильма, 29 декабря 1914 года, в США была выпущена картина с таким же названием. Обе киноленты утеряны

«Этюд в багровых тонах», 1914 год
Британская немая драма Джорда Пирсона считается первой полнометражной экранизацией повести Артура Конан Дойля. В роли знаменитого детектива — бухгалтер Джеймс Брэгингтон, ни до, ни после этого в кино не снимавшийся. На следующий день после выхода фильма, 29 декабря 1914 года, в США была выпущена картина с таким же названием. Обе киноленты утеряны

Фото: BFI

&lt;b> «Шерлок Холмс», 1922 год&lt;/b>&lt;br> Роль Холмса в картине Альберта Паркера исполнил актер Джон Берримор (слева). Из-за споров за авторские права между американской Goldwyn Pictures и британской Stoll Pictures в Великобритании лента вышла под названием «Мориарти». Во время разбирательств суд вызывал в качестве свидетеля самого писателя. Вплоть до середины 1970-х годов фильм считался утерянным, однако в 2001 году детектив был восстановлен

«Шерлок Холмс», 1922 год
Роль Холмса в картине Альберта Паркера исполнил актер Джон Берримор (слева). Из-за споров за авторские права между американской Goldwyn Pictures и британской Stoll Pictures в Великобритании лента вышла под названием «Мориарти». Во время разбирательств суд вызывал в качестве свидетеля самого писателя. Вплоть до середины 1970-х годов фильм считался утерянным, однако в 2001 году детектив был восстановлен

Фото: Kino International

&lt;b>«Возвращение Шерлока Холмса», 1929 год&lt;/b>&lt;br> Американская лента вошла в историю как первый фильм со звуком, посвященный Шерлоку Холмсу. Именно здесь сыщик, которого сыграл Клайв Брук, впервые произносит: «Элементарно, мой дорогой Ватсон!». Этой популярной фразы не было в произведениях Конан Дойля, ее придумал сценарист. Детектив вышел за год до смерти писателя

«Возвращение Шерлока Холмса», 1929 год
Американская лента вошла в историю как первый фильм со звуком, посвященный Шерлоку Холмсу. Именно здесь сыщик, которого сыграл Клайв Брук, впервые произносит: «Элементарно, мой дорогой Ватсон!». Этой популярной фразы не было в произведениях Конан Дойля, ее придумал сценарист. Детектив вышел за год до смерти писателя

Фото: Paramount Pictures

&lt;b>«Леличек на службе у Шерлока Холмса», 1932 год&lt;/b>&lt;br> Чешский режиссер Карел Ламач показал работу лондонского сыщика в комедийном жанре. По сюжету Холмс помогает королю Пуэрто-Рико Фердинанду XXIII уберечься от покушений при помощи двойника. Актер Власта Буриан сыграл одновременно и монарха, и его двойника, а роль Холмса досталась Мартину Фричу (слева), который впоследствии сделал карьеру сценариста и режиссера

«Леличек на службе у Шерлока Холмса», 1932 год
Чешский режиссер Карел Ламач показал работу лондонского сыщика в комедийном жанре. По сюжету Холмс помогает королю Пуэрто-Рико Фердинанду XXIII уберечься от покушений при помощи двойника. Актер Власта Буриан сыграл одновременно и монарха, и его двойника, а роль Холмса досталась Мартину Фричу (слева), который впоследствии сделал карьеру сценариста и режиссера

Фото: Elektafilm

&lt;b>«Собака Баскервилей», 1959 год&lt;/b>&lt;br> Британская кинолента с элементами мистики и хоррора, снятая Теренсом Фишером по одноименной повести Конан Дойля, — первый цветной фильм о Холмсе. Образ лондонского сыщика воплотил Питер Кушинг, уже прославившийся по роли Ван Хельсинга в «Дракуле». Во время съемок актер сам подбирал подходящую одежду и соответствующие амплуа аксессуары

«Собака Баскервилей», 1959 год
Британская кинолента с элементами мистики и хоррора, снятая Теренсом Фишером по одноименной повести Конан Дойля, — первый цветной фильм о Холмсе. Образ лондонского сыщика воплотил Питер Кушинг, уже прославившийся по роли Ван Хельсинга в «Дракуле». Во время съемок актер сам подбирал подходящую одежду и соответствующие амплуа аксессуары

Фото: United Artists

&lt;b>«Частная жизнь Шерлока Холмса», 1970 год&lt;/b>&lt;br> Лента Билли Уайлдера раскрывает по-настоящему интимный секрет Холмса: в трактовке культового американского режиссера сыщик оказывается гомосексуалом, в чем однажды он признается Ватсону. Как говорил сам Уайлдер, бремя этой тайны вынуждало Холмса принимать наркотики

«Частная жизнь Шерлока Холмса», 1970 год
Лента Билли Уайлдера раскрывает по-настоящему интимный секрет Холмса: в трактовке культового американского режиссера сыщик оказывается гомосексуалом, в чем однажды он признается Ватсону. Как говорил сам Уайлдер, бремя этой тайны вынуждало Холмса принимать наркотики

Фото: United Artists

&lt;b>«Собака Баскервилей», 1971 год&lt;/b>&lt;br> Советские телезрители впервые увидели Шерлока Холмса в воплощении актера Николая Волкова. Черно-белый телеспектакль был снят на окраине Таллина. Критики оценили ленту как «очень близкую по содержанию к оригиналу произведения», однако спустя восемь лет после премьеры актер Лев Круглый, сыгравший доктора Ватсона, эмигрировал в Европу, после чего фильм изъяли из проката и уничтожили. Единственная копия была найдена в 2003 году. После реставрации ее вновь показали по телевидению

«Собака Баскервилей», 1971 год
Советские телезрители впервые увидели Шерлока Холмса в воплощении актера Николая Волкова. Черно-белый телеспектакль был снят на окраине Таллина. Критики оценили ленту как «очень близкую по содержанию к оригиналу произведения», однако спустя восемь лет после премьеры актер Лев Круглый, сыгравший доктора Ватсона, эмигрировал в Европу, после чего фильм изъяли из проката и уничтожили. Единственная копия была найдена в 2003 году. После реставрации ее вновь показали по телевидению

Фото: Центральное телевидение СССР

&lt;b>«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1979–1986 годы&lt;/b>&lt;br> Задуманный как двухсерийный детектив, «Шерлок» Игоря Масленникова превратился в киноэпопею, ставшую одной из самых известных экранизаций произведений английского писателя. Всего «Ленфильм» снял пять картин, которые включили 10 рассказов и одну повесть Артура Конан Дойля. Режиссер пытался «разбавить» типичный образ спокойного и рассудительного джентльмена и видел в роли Холмса исключительно Василия Ливанова. В 2006 году королева Елизавета II наградила актера Орденом Британской империи «За службу театру и изобразительному искусству»

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1979–1986 годы
Задуманный как двухсерийный детектив, «Шерлок» Игоря Масленникова превратился в киноэпопею, ставшую одной из самых известных экранизаций произведений английского писателя. Всего «Ленфильм» снял пять картин, которые включили 10 рассказов и одну повесть Артура Конан Дойля. Режиссер пытался «разбавить» типичный образ спокойного и рассудительного джентльмена и видел в роли Холмса исключительно Василия Ливанова. В 2006 году королева Елизавета II наградила актера Орденом Британской империи «За службу театру и изобразительному искусству»

Фото: РИА Новости

&lt;b>«Приключения Шерлока Холмса», 1984–1985 годы &lt;/b>&lt;br> Британец Джереми Бретт сыграл каноничного Шерлока Холмса, его образ буквально «срисован» с книжного. Актер переживал, что из-за этого продюсеры не будут воспринимать его в других амплуа, но именно сериал про лондонского детектива сделал Бретта настоящей звездой. «Я пытался показать всю невероятную гениальность человека. Но в мраморе Холмса есть трещины, как в почти идеальной статуе Родена. И я тоже пытался это показать»,— рассказывал актер

«Приключения Шерлока Холмса», 1984–1985 годы
Британец Джереми Бретт сыграл каноничного Шерлока Холмса, его образ буквально «срисован» с книжного. Актер переживал, что из-за этого продюсеры не будут воспринимать его в других амплуа, но именно сериал про лондонского детектива сделал Бретта настоящей звездой. «Я пытался показать всю невероятную гениальность человека. Но в мраморе Холмса есть трещины, как в почти идеальной статуе Родена. И я тоже пытался это показать»,— рассказывал актер

Фото: Granada Television

&lt;b>«Молодой Шерлок Холмс», 1985 год&lt;/b>&lt;br> Американский фильм режиссера Барри Левинсона демонстрирует Шерлока Холмса на заре его карьеры. Роль молодого и робкого сыщика, готового к приключениям и подвигам, исполнил шотландский актер Николас Роу. На момент начала съемок ему едва исполнилось 18 лет

«Молодой Шерлок Холмс», 1985 год
Американский фильм режиссера Барри Левинсона демонстрирует Шерлока Холмса на заре его карьеры. Роль молодого и робкого сыщика, готового к приключениям и подвигам, исполнил шотландский актер Николас Роу. На момент начала съемок ему едва исполнилось 18 лет

Фото: Paramount Pictures

&lt;b>«Мой нежно любимый детектив», 1986 год&lt;/b>&lt;br> Советский художественный фильм — одна из первых «феминизированных» интерпретаций образа знаменитого сыщика. Главные героини киноленты — мисс Холмс и мисс Ватсон — работают в детективном агентстве на Бейкер-стрит. Экранную историю о «Шерлоке в юбке» снял режиссер Алексей Симонов, сын поэта и писателя Константина Симонова. Образ Шерли Холмс стал одним из самых запоминающих в карьере Екатерины Васильевой

«Мой нежно любимый детектив», 1986 год
Советский художественный фильм — одна из первых «феминизированных» интерпретаций образа знаменитого сыщика. Главные героини киноленты — мисс Холмс и мисс Ватсон — работают в детективном агентстве на Бейкер-стрит. Экранную историю о «Шерлоке в юбке» снял режиссер Алексей Симонов, сын поэта и писателя Константина Симонова. Образ Шерли Холмс стал одним из самых запоминающих в карьере Екатерины Васильевой

Фото: ТО «Экран»

&lt;b>«Великий мышиный сыщик», 1986 год&lt;/b>&lt;br> В приключенческом мультфильме Disney главными персонажами стали мышь-сыщик Бэзил, живущий в доме на Бейкер-стрит, и его помощник мышь-доктор Доусон. Идея о создании мультипликационного детектива о Шерлоке Холмсе с участием животных появилась еще в 1970-х годах. Первоначально в качестве главного героя задумывался пес, но затем выбор пал на грызуна. Лента снята по мотивам серии книг Ив Титус «Бэзил с Бейкер-Стрит»

«Великий мышиный сыщик», 1986 год
В приключенческом мультфильме Disney главными персонажами стали мышь-сыщик Бэзил, живущий в доме на Бейкер-стрит, и его помощник мышь-доктор Доусон. Идея о создании мультипликационного детектива о Шерлоке Холмсе с участием животных появилась еще в 1970-х годах. Первоначально в качестве главного героя задумывался пес, но затем выбор пал на грызуна. Лента снята по мотивам серии книг Ив Титус «Бэзил с Бейкер-Стрит»

Фото: Disney

&lt;b>«Без единой улики», 1988 год&lt;/b>&lt;br> По сюжету комедии, снятой Томом Эберхардтом, никакого Шерлока Холмса в реальной жизни не существует. Он — вымышленный персонаж рассказов Ватсона, а раскрытием преступлений занимается сам доктор. Когда публика требует предъявить живого сыщика, Ватсон находит под эту роль актера Реджинальда Кинкейда. В фарс-детективе Холмсом притворяется британская кинозвезда Майкл Кейн

«Без единой улики», 1988 год
По сюжету комедии, снятой Томом Эберхардтом, никакого Шерлока Холмса в реальной жизни не существует. Он — вымышленный персонаж рассказов Ватсона, а раскрытием преступлений занимается сам доктор. Когда публика требует предъявить живого сыщика, Ватсон находит под эту роль актера Реджинальда Кинкейда. В фарс-детективе Холмсом притворяется британская кинозвезда Майкл Кейн

Фото: Orion Pictures

&lt;b>«Шерлок Холмс», 2009 год&lt;/b>&lt;br> Знаменитый британский режиссер Гай Ричи рассказал свою историю Шерлока Холмса сначала в одноименном приключенческом боевике, а спустя два года, в 2011-м, в продолжении «Игра теней». Фильм собрал более $500 млн и стал самым кассовым об английском сыщике. Обе ленты сняты по мотивам произведений Конан Дойля, но их сюжеты — оригинальные. В отличие от «книжного» Холмса сыщик в исполнении Роберта Дауни младшего постоянно фамильярничает и упражняется в остроумии

«Шерлок Холмс», 2009 год
Знаменитый британский режиссер Гай Ричи рассказал свою историю Шерлока Холмса сначала в одноименном приключенческом боевике, а спустя два года, в 2011-м, в продолжении «Игра теней». Фильм собрал более $500 млн и стал самым кассовым об английском сыщике. Обе ленты сняты по мотивам произведений Конан Дойля, но их сюжеты — оригинальные. В отличие от «книжного» Холмса сыщик в исполнении Роберта Дауни младшего постоянно фамильярничает и упражняется в остроумии

Фото: Warner Bros.

&lt;b>«Шерлок Холмс», 2013 год&lt;/b>&lt;br> Сценарий российского сериала, режиссером которого выступил Андрей Кавун, основан на восьми историях о приключениях Шерлока Холмса, а также новых вариациях рассказов о сыщике. Образ молодого, немного несуразного и заносчивого биохимика-детектива воплотил Игорь Петренко. В киноленте он время от времени напивается, проводит эксперименты у себя в комнате и там же принимает саму королеву Викторию

«Шерлок Холмс», 2013 год
Сценарий российского сериала, режиссером которого выступил Андрей Кавун, основан на восьми историях о приключениях Шерлока Холмса, а также новых вариациях рассказов о сыщике. Образ молодого, немного несуразного и заносчивого биохимика-детектива воплотил Игорь Петренко. В киноленте он время от времени напивается, проводит эксперименты у себя в комнате и там же принимает саму королеву Викторию

Фото: Централ Партнершип

&lt;b>«Элементарно», 2012–2019 годы&lt;/b>&lt;br> Сериал американской компании CBS хоть и основан на персонажах Конан Дойля, но образ Холмса слабо связан с первоисточником: действие фильма разворачивается в современном Нью-Йорке, куда главный герой — Джонни Ли Миллер — отправляется на лечение от наркотической зависимости. После реабилитации он остается в Бруклине в качестве консультанта местной полиции. Доктор Ватсон в сериале — женщина

«Элементарно», 2012–2019 годы
Сериал американской компании CBS хоть и основан на персонажах Конан Дойля, но образ Холмса слабо связан с первоисточником: действие фильма разворачивается в современном Нью-Йорке, куда главный герой — Джонни Ли Миллер — отправляется на лечение от наркотической зависимости. После реабилитации он остается в Бруклине в качестве консультанта местной полиции. Доктор Ватсон в сериале — женщина

Фото: CBS

&lt;b>«Мистер Холмс», 2015 год&lt;/b>&lt;br> Лондонскому детективу уже 93 года, и он давно вышел на пенсию. Постаревший Холмс перебрался в сельскую глушь и предается воспоминаниям о прошлом. Сценарий драмы основан на романе американского писателя Митча Каллина «Пчелы мистера Холмса». Главную роль в постскриптуме к «шерлокиане» сыграл Иэн Маккеллен, режиссер — Билл Кондон

«Мистер Холмс», 2015 год
Лондонскому детективу уже 93 года, и он давно вышел на пенсию. Постаревший Холмс перебрался в сельскую глушь и предается воспоминаниям о прошлом. Сценарий драмы основан на романе американского писателя Митча Каллина «Пчелы мистера Холмса». Главную роль в постскриптуме к «шерлокиане» сыграл Иэн Маккеллен, режиссер — Билл Кондон

Фото: Roadside Attractions

&lt;b>«Шерлок», 2010–2017 годы&lt;/b>&lt;br> Бенедикт Камбербэтч и его Шерлок Холмс моментально завоевали любовь зрителей. Лондонский сыщик умен, эгоцентричен и пользуется всеми благами XXI века. «Мы осовременили произведение, дали ему новую жизнь, расширили возможности Холмса. Мой герой пользуется интернетом! Шерлок Холмс — это крест и большая ответственность»,— заявлял актер. В 2011 году эта интерпретация детектива Конан Дойля стала обладателем телевизионной премии BAFTA в категории «Лучший драматический сериал»

«Шерлок», 2010–2017 годы
Бенедикт Камбербэтч и его Шерлок Холмс моментально завоевали любовь зрителей. Лондонский сыщик умен, эгоцентричен и пользуется всеми благами XXI века. «Мы осовременили произведение, дали ему новую жизнь, расширили возможности Холмса. Мой герой пользуется интернетом! Шерлок Холмс — это крест и большая ответственность»,— заявлял актер. В 2011 году эта интерпретация детектива Конан Дойля стала обладателем телевизионной премии BAFTA в категории «Лучший драматический сериал»

Фото: BBC One

&lt;b>«Шерлок Гномс», 2018 год&lt;/b>&lt;br> Еще одна вольная история о детективе показана в сиквеле мультфильма «Гномео и Джульетта». На этот раз в анимационной комедии от студии Rocket Pictures частный сыщик — гном, который берется раскрыть запутанное дело об исчезновении обитателей лондонских садов, но он далеко не так компетентен, как задумывал Холмса Артур Конан Дойль. Шерлока Гномса в мультфильме озвучил Джонни Депп. Критики оценили картину неоднозначно

«Шерлок Гномс», 2018 год
Еще одна вольная история о детективе показана в сиквеле мультфильма «Гномео и Джульетта». На этот раз в анимационной комедии от студии Rocket Pictures частный сыщик — гном, который берется раскрыть запутанное дело об исчезновении обитателей лондонских садов, но он далеко не так компетентен, как задумывал Холмса Артур Конан Дойль. Шерлока Гномса в мультфильме озвучил Джонни Депп. Критики оценили картину неоднозначно

Фото: Paramount Pictures

&lt;b>«Мисс Шерлок», 2018 год&lt;/b>&lt;br> Первый крупный сериал, представляющий собой женскую адаптацию детективных историй английского писателя, снят в Японии. Поиском преступников в современном Токио занимаются внештатная сотрудница полиции Сара «Шерлок» Шелли Футаба, которую сыграла Юко Такэути (в центре), и ее помощница — военный хирург Вато Татибан в исполнении Сиори Кандзия

«Мисс Шерлок», 2018 год
Первый крупный сериал, представляющий собой женскую адаптацию детективных историй английского писателя, снят в Японии. Поиском преступников в современном Токио занимаются внештатная сотрудница полиции Сара «Шерлок» Шелли Футаба, которую сыграла Юко Такэути (в центре), и ее помощница — военный хирург Вато Татибан в исполнении Сиори Кандзия

Фото: HBO

&lt;b>«Шерлок в России», 2020 год&lt;/b>&lt;br> Основные события сериала разворачиваются в Российской империи: сыщик отправляется из Лондона в Санкт-Петербург по следу маньяка Джека-потрошителя. Британского детектива сыграл Максим Матвеев. «Важный нюанс: наш Шерлок говорит с британским акцентом. И вообще, сериал — это еще и взгляд на Россию со стороны»,— рассказывал в одном из интервью актер. Кроме того, по словам создателей киноленты, на экранах впервые показан по-настоящему влюбленный Холмс

«Шерлок в России», 2020 год
Основные события сериала разворачиваются в Российской империи: сыщик отправляется из Лондона в Санкт-Петербург по следу маньяка Джека-потрошителя. Британского детектива сыграл Максим Матвеев. «Важный нюанс: наш Шерлок говорит с британским акцентом. И вообще, сериал — это еще и взгляд на Россию со стороны»,— рассказывал в одном из интервью актер. Кроме того, по словам создателей киноленты, на экранах впервые показан по-настоящему влюбленный Холмс

Фото: START

&lt;b>«Нерегулярные части», 2021 год&lt;/b>&lt;br> В кинопроекте Netflix Холмсу отводится второстепенная роль. Сериал повествует о подростках, помощниках детектива, нанятых Ватсоном и расследующих мистические происшествия и сверхъестественные дела. Знаменитого сыщика в шоу сыграл Генри Ллойд-Хью

«Нерегулярные части», 2021 год
В кинопроекте Netflix Холмсу отводится второстепенная роль. Сериал повествует о подростках, помощниках детектива, нанятых Ватсоном и расследующих мистические происшествия и сверхъестественные дела. Знаменитого сыщика в шоу сыграл Генри Ллойд-Хью

Фото: Netflix

Следующая фотография
1 / 23

«Озадаченный Шерлок Холмс», 1900 год
Черно-белая короткометражка, снятая американским режиссером Артуром Марвином, — первый известный фильм о Шерлоке Холмсе. Немая кинолента, в которой лондонский сыщик (справа) предстает в образе недотепы, длится около 30 секунд. Первоначально картина была создана для мутоскопа. Имена актеров в титрах не указаны. Долгое время она считалась утраченной, пока в 1968 году не была восстановлена из сохранившихся бумажных карточек

Фото: American Mutoscope and Biograph Company

«Этюд в багровых тонах», 1914 год
Британская немая драма Джорда Пирсона считается первой полнометражной экранизацией повести Артура Конан Дойля. В роли знаменитого детектива — бухгалтер Джеймс Брэгингтон, ни до, ни после этого в кино не снимавшийся. На следующий день после выхода фильма, 29 декабря 1914 года, в США была выпущена картина с таким же названием. Обе киноленты утеряны

Фото: BFI

«Шерлок Холмс», 1922 год
Роль Холмса в картине Альберта Паркера исполнил актер Джон Берримор (слева). Из-за споров за авторские права между американской Goldwyn Pictures и британской Stoll Pictures в Великобритании лента вышла под названием «Мориарти». Во время разбирательств суд вызывал в качестве свидетеля самого писателя. Вплоть до середины 1970-х годов фильм считался утерянным, однако в 2001 году детектив был восстановлен

Фото: Kino International

«Возвращение Шерлока Холмса», 1929 год
Американская лента вошла в историю как первый фильм со звуком, посвященный Шерлоку Холмсу. Именно здесь сыщик, которого сыграл Клайв Брук, впервые произносит: «Элементарно, мой дорогой Ватсон!». Этой популярной фразы не было в произведениях Конан Дойля, ее придумал сценарист. Детектив вышел за год до смерти писателя

Фото: Paramount Pictures

«Леличек на службе у Шерлока Холмса», 1932 год
Чешский режиссер Карел Ламач показал работу лондонского сыщика в комедийном жанре. По сюжету Холмс помогает королю Пуэрто-Рико Фердинанду XXIII уберечься от покушений при помощи двойника. Актер Власта Буриан сыграл одновременно и монарха, и его двойника, а роль Холмса досталась Мартину Фричу (слева), который впоследствии сделал карьеру сценариста и режиссера

Фото: Elektafilm

«Собака Баскервилей», 1959 год
Британская кинолента с элементами мистики и хоррора, снятая Теренсом Фишером по одноименной повести Конан Дойля, — первый цветной фильм о Холмсе. Образ лондонского сыщика воплотил Питер Кушинг, уже прославившийся по роли Ван Хельсинга в «Дракуле». Во время съемок актер сам подбирал подходящую одежду и соответствующие амплуа аксессуары

Фото: United Artists

«Частная жизнь Шерлока Холмса», 1970 год
Лента Билли Уайлдера раскрывает по-настоящему интимный секрет Холмса: в трактовке культового американского режиссера сыщик оказывается гомосексуалом, в чем однажды он признается Ватсону. Как говорил сам Уайлдер, бремя этой тайны вынуждало Холмса принимать наркотики

Фото: United Artists

«Собака Баскервилей», 1971 год
Советские телезрители впервые увидели Шерлока Холмса в воплощении актера Николая Волкова. Черно-белый телеспектакль был снят на окраине Таллина. Критики оценили ленту как «очень близкую по содержанию к оригиналу произведения», однако спустя восемь лет после премьеры актер Лев Круглый, сыгравший доктора Ватсона, эмигрировал в Европу, после чего фильм изъяли из проката и уничтожили. Единственная копия была найдена в 2003 году. После реставрации ее вновь показали по телевидению

Фото: Центральное телевидение СССР

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1979–1986 годы
Задуманный как двухсерийный детектив, «Шерлок» Игоря Масленникова превратился в киноэпопею, ставшую одной из самых известных экранизаций произведений английского писателя. Всего «Ленфильм» снял пять картин, которые включили 10 рассказов и одну повесть Артура Конан Дойля. Режиссер пытался «разбавить» типичный образ спокойного и рассудительного джентльмена и видел в роли Холмса исключительно Василия Ливанова. В 2006 году королева Елизавета II наградила актера Орденом Британской империи «За службу театру и изобразительному искусству»

Фото: РИА Новости

«Приключения Шерлока Холмса», 1984–1985 годы
Британец Джереми Бретт сыграл каноничного Шерлока Холмса, его образ буквально «срисован» с книжного. Актер переживал, что из-за этого продюсеры не будут воспринимать его в других амплуа, но именно сериал про лондонского детектива сделал Бретта настоящей звездой. «Я пытался показать всю невероятную гениальность человека. Но в мраморе Холмса есть трещины, как в почти идеальной статуе Родена. И я тоже пытался это показать»,— рассказывал актер

Фото: Granada Television

«Молодой Шерлок Холмс», 1985 год
Американский фильм режиссера Барри Левинсона демонстрирует Шерлока Холмса на заре его карьеры. Роль молодого и робкого сыщика, готового к приключениям и подвигам, исполнил шотландский актер Николас Роу. На момент начала съемок ему едва исполнилось 18 лет

Фото: Paramount Pictures

«Мой нежно любимый детектив», 1986 год
Советский художественный фильм — одна из первых «феминизированных» интерпретаций образа знаменитого сыщика. Главные героини киноленты — мисс Холмс и мисс Ватсон — работают в детективном агентстве на Бейкер-стрит. Экранную историю о «Шерлоке в юбке» снял режиссер Алексей Симонов, сын поэта и писателя Константина Симонова. Образ Шерли Холмс стал одним из самых запоминающих в карьере Екатерины Васильевой

Фото: ТО «Экран»

«Великий мышиный сыщик», 1986 год
В приключенческом мультфильме Disney главными персонажами стали мышь-сыщик Бэзил, живущий в доме на Бейкер-стрит, и его помощник мышь-доктор Доусон. Идея о создании мультипликационного детектива о Шерлоке Холмсе с участием животных появилась еще в 1970-х годах. Первоначально в качестве главного героя задумывался пес, но затем выбор пал на грызуна. Лента снята по мотивам серии книг Ив Титус «Бэзил с Бейкер-Стрит»

Фото: Disney

«Без единой улики», 1988 год
По сюжету комедии, снятой Томом Эберхардтом, никакого Шерлока Холмса в реальной жизни не существует. Он — вымышленный персонаж рассказов Ватсона, а раскрытием преступлений занимается сам доктор. Когда публика требует предъявить живого сыщика, Ватсон находит под эту роль актера Реджинальда Кинкейда. В фарс-детективе Холмсом притворяется британская кинозвезда Майкл Кейн

Фото: Orion Pictures

«Шерлок Холмс», 2009 год
Знаменитый британский режиссер Гай Ричи рассказал свою историю Шерлока Холмса сначала в одноименном приключенческом боевике, а спустя два года, в 2011-м, в продолжении «Игра теней». Фильм собрал более $500 млн и стал самым кассовым об английском сыщике. Обе ленты сняты по мотивам произведений Конан Дойля, но их сюжеты — оригинальные. В отличие от «книжного» Холмса сыщик в исполнении Роберта Дауни младшего постоянно фамильярничает и упражняется в остроумии

Фото: Warner Bros.

«Шерлок Холмс», 2013 год
Сценарий российского сериала, режиссером которого выступил Андрей Кавун, основан на восьми историях о приключениях Шерлока Холмса, а также новых вариациях рассказов о сыщике. Образ молодого, немного несуразного и заносчивого биохимика-детектива воплотил Игорь Петренко. В киноленте он время от времени напивается, проводит эксперименты у себя в комнате и там же принимает саму королеву Викторию

Фото: Централ Партнершип

«Элементарно», 2012–2019 годы
Сериал американской компании CBS хоть и основан на персонажах Конан Дойля, но образ Холмса слабо связан с первоисточником: действие фильма разворачивается в современном Нью-Йорке, куда главный герой — Джонни Ли Миллер — отправляется на лечение от наркотической зависимости. После реабилитации он остается в Бруклине в качестве консультанта местной полиции. Доктор Ватсон в сериале — женщина

Фото: CBS

«Мистер Холмс», 2015 год
Лондонскому детективу уже 93 года, и он давно вышел на пенсию. Постаревший Холмс перебрался в сельскую глушь и предается воспоминаниям о прошлом. Сценарий драмы основан на романе американского писателя Митча Каллина «Пчелы мистера Холмса». Главную роль в постскриптуме к «шерлокиане» сыграл Иэн Маккеллен, режиссер — Билл Кондон

Фото: Roadside Attractions

«Шерлок», 2010–2017 годы
Бенедикт Камбербэтч и его Шерлок Холмс моментально завоевали любовь зрителей. Лондонский сыщик умен, эгоцентричен и пользуется всеми благами XXI века. «Мы осовременили произведение, дали ему новую жизнь, расширили возможности Холмса. Мой герой пользуется интернетом! Шерлок Холмс — это крест и большая ответственность»,— заявлял актер. В 2011 году эта интерпретация детектива Конан Дойля стала обладателем телевизионной премии BAFTA в категории «Лучший драматический сериал»

Фото: BBC One

«Шерлок Гномс», 2018 год
Еще одна вольная история о детективе показана в сиквеле мультфильма «Гномео и Джульетта». На этот раз в анимационной комедии от студии Rocket Pictures частный сыщик — гном, который берется раскрыть запутанное дело об исчезновении обитателей лондонских садов, но он далеко не так компетентен, как задумывал Холмса Артур Конан Дойль. Шерлока Гномса в мультфильме озвучил Джонни Депп. Критики оценили картину неоднозначно

Фото: Paramount Pictures

«Мисс Шерлок», 2018 год
Первый крупный сериал, представляющий собой женскую адаптацию детективных историй английского писателя, снят в Японии. Поиском преступников в современном Токио занимаются внештатная сотрудница полиции Сара «Шерлок» Шелли Футаба, которую сыграла Юко Такэути (в центре), и ее помощница — военный хирург Вато Татибан в исполнении Сиори Кандзия

Фото: HBO

«Шерлок в России», 2020 год
Основные события сериала разворачиваются в Российской империи: сыщик отправляется из Лондона в Санкт-Петербург по следу маньяка Джека-потрошителя. Британского детектива сыграл Максим Матвеев. «Важный нюанс: наш Шерлок говорит с британским акцентом. И вообще, сериал — это еще и взгляд на Россию со стороны»,— рассказывал в одном из интервью актер. Кроме того, по словам создателей киноленты, на экранах впервые показан по-настоящему влюбленный Холмс

Фото: START

«Нерегулярные части», 2021 год
В кинопроекте Netflix Холмсу отводится второстепенная роль. Сериал повествует о подростках, помощниках детектива, нанятых Ватсоном и расследующих мистические происшествия и сверхъестественные дела. Знаменитого сыщика в шоу сыграл Генри Ллойд-Хью

Фото: Netflix

Смотреть

Новости компаний Все