Создатель британского сериала «Шерлок» прокомментировал слухи о продолжении

Один из создателей «Шерлока» Марк Гэтисс в интервью Collider впервые официально прокомментировал слухи о вероятном возрождении сериала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Шерлок»

Фото: BBC Wales / Hartswood Films Кадр из сериала «Шерлок»

Фото: BBC Wales / Hartswood Films

«Нет, этого не будет. Мы попытали счастья, наткнулись на золото с Бенедиктом (Камбербэтчем.— “Ъ”) и Мартином (Фримэном.— “Ъ”). Но больше — нет. Зачем? Мы просто будем повторяться»,— заявил господин Гэтисс, который сам сыграл в сериале важную роль — Майкрофта Холмса. «Прекрасно снять шляпу в знак уважения к тому, чего нам удалось достичь. Но так же прекрасно и двигаться вперед»,— заметил он.

Последний, четвертый сезон сериала вышел в 2017 году. Слухи о том, что сериал может быть продолжен или возрожден, в том числе с другими актерами, циркулировали регулярно. В конце прошлого года на такую возможность намекнула продюсер «Шерлока» Сью Верчью. В интервью Deadline она заявила, что у сериала «есть будущее». «Мы всегда говорим "никогда не говорить никогда"»,— добавила тогда госпожа Верчью, отметив, что проблема в «том, чтобы всех собрать, в том, чтобы сделать так, чтобы актеры захотели это делать».

Андрей Келекеев