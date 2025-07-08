Суд избрал меру пресечения водителю, сбившему насмерть школьницу в Энгельсе

В Энгельсском районном суде Саратовской области избрали меру пресечения 30-летнему Вадиму Абайдуллину, виновнику смертельного ДТП на перекрестке улиц Краснознаменной и Мира. В аварии погибла 15-летняя девушка, а 17-летний юноша и 30-летняя женщина получили травмы.

Напомним, инцидент произошел около 18:00 возле дома №19 на ул. Краснознаменная. Водитель ВАЗ-2110, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил трех человек на автобусной остановке. Школьница скончалась на месте, а парня и женщину госпитализировали. В крови водителя обнаружено 0,32 промилле алкоголя.

Вадим Абайдуллин пытался скрыться, но был задержан. Возбуждено уголовное дело по частям «а» и «б» статьи 264 УК РФ. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Судья Станислав Попенков постановил заключить Абайдуллина под стражу на два месяца — до 5 сентября.

Нина Шевченко