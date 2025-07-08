В Ростове прошел рейд по эвакуации машин с автобусной полосы

Рейд по эвакуации машин с полосы общественного транспорта состоялся в Ростове сегодня, 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Мероприятия прошли на участке Ворошиловского проспекта от улицы Большой Садовой до улицы Баумана. В ходе рейда специалисты эвакуировали несколько автомобилей, которые создавали помехи для участников дорожного движения. Кроме того, была также эвакуирована машина на улице Шаумяна за парковку возле пешеходного перехода, что «ограничивало видимость пешеходов при переходе».

Константин Соловьев