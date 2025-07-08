В Ростове завод котельного оборудования построит четвертый цех

В рамках выставки «Иннопром-2025», директор ООО «Ростовский завод котельного оборудования» Владимир Волков и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин подписали соглашение о строительстве четвертого цеха предприятия. Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации ведомства, завод введет в эксплуатацию четвертый цех по выпуску теплообменников (воздухонагревателей) четырех промышленных видов. Его оснастят современным оборудованием, в том числе роботизированными участками. Общий объем инвестиций в проект составит около 200 млн руб., будет создано более 50 рабочих мест.

Валентина Любашенко