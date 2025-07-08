Два автомобиля переехали мотоциклиста, опрокинувшегося на трассе в Удмуртии

39-летнего мотоциклиста, который опрокинулся на трассе Воткинск—Чайковский, переехало два встречных автомобиля, сообщает 1-й отдел ГАИ Удмуртии. Водитель мотоцикла скончался.

Авария произошла 8 июля около 11:15. Байкер двигался без шлема. Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся на встречную полосу, где его переехали легковой автомобиль Hyundai Genesis и грузовик Sitrak. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и оперативные службы. Уточняются обстоятельства ДТП.