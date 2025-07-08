Площадь пожара в Ростове превысила 9 тысяч квадратных метров

Пожар в складском и офисном помещениях на улице Орской в Ростове-на-Дону распространился на площади 9,1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Уточняется, что площадь увеличивается из-за высокой пожарной нагрузки внутри складов. К ликвидации привлекается более 130 человек и 44 единицы техники. По информации ведомства, к тушению привлекут авиацию. Как ранее писал «Ъ-Ростов», о погибших и пострадавших не сообщалось.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, вблизи места пожара дежурят пять экипажей ГАИ для «отвода и перенаправления транспортных потоков для беспрепятственного проезда экстренных служб и недопущения заторов».

Константин Соловьев