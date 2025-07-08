В Ростовской области выпустили 700 уток-крякв в дикую природу

Охотпользователь ООО «Придонье» совместно с минприроды Ростовской области выпустил 700 особей утки-кряквы в водоемы Кашарского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным минприроды, ежегодно на территории области охотпользователи отпускают в дикую природу от 7 до 11 тыс. особей утки-кряквы. В 2024 году было выпущено 7,1 тыс. птиц.

«Сохранение видового разнообразия Донского края — одно из приоритетных направлений в нашей деятельности. С начала года в естественную среду обитания уже выпущено более пяти тысяч особей утки-кряквы», — пояснил глава минприроды Ростовской области Михаил Фишкин.

Валентина Любашенко